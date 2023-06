¿Se creará un fondo multilateral para financiar al ELN? Esto dice el presidente Petro

El presidente Gustavo Petro se pronunció este viernes desde Alemania a la información que circuló desde temprano sobre la creación de un fondo multidonante que financie al ELN con el ánimo de que cesen sus secuestros en los territorios.

Durante la rueda de prensa que dio Petro junto al Canciller Federal de Alemania, Olaf Scholz, el mandatario afirmó: “El fondo multilateral no es una construcción de los acuerdos, es una posibilidad hacia adelante y depende de los acuerdos (...)”.

Petro también indicó que si bien se han alcanzado algunos acuerdos en lo que ha avanzado la mesa como el fin de los confinamientos y el no reclutamiento de menores, el proceso se empieza a poner más complejo porque debe ir más allá y se debe tener en cuenta el proceso de reinserción.

“En la siguiente (fase de la) mesa de negociaciones hay que lograr el avance más allá, pero siempre, como lo estipula el punto inicial del proceso, que todos los elementos sean de mutuo acuerdo. Entonces un tema nuevo es el de cómo financiar al ELN, mientras llegamos a un punto final e incluso posterior, que es lo que se denomina reinserción, inclusión como lo quieran llamar. Todo ese proceso que implica unas finanzan debe ser acordado entre las dos partes. Hay un poco especulación en este momento en la prensa, pero ese es el camino”, explicó el presidente.

Abren más investigaciones a congresistas que apoyaron las reformas del gobierno Petro

De igual forma, indicó que con las negociaciones se han alcanzado varios logros: “los niños se desligan del conflicto, se acaban los confinamientos, las personas podrán circular libremente, una serie de derechos que alcanzan las poblaciones que están en esas zonas del conflicto”.

Por su parte Canciller alemán expuso que la colaboración de su país frente a la Paz Total seguirá siendo la de “mantener un bajo perfil”: “Hemos tenido un apoyo desde hace mucho tiempo, lo hemos puesto a disposición y queremos seguir haciéndolo sin tener una visibilidad muy importante”.

Previo a la declaración del presidente, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) emitió un breve comunicado de prensa donde aseguró que esa discusión no se ha dado entre las partes del proceso de paz. “Frente a las versiones que circulan de un supuesto fondo multidonante que aportaría una renta básica a los integrantes del ELN con el objeto de reemplazar fuentes ilícitas de financiación, nos permitimos señalar que ese tema no ha sido tratado en la Mesa de Diálogos de Paz con esa guerrilla. Por consiguiente, sobre el particular no existe discusión o acuerdo entre las partes que pudiera ser comentado por el Gobierno Nacional”.

El Fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, comentó desde la convención de Asobancaria que de ser cierto ese fondo multidonante, esa decisión no sería otra cosa que una “vacuna a los colombianos”. A su turno, senadores de oposición como Paloma Valencia o María Fernanda Cabal aseguraron en W Radio que esa decisión sólo alentaría a más delincuencia por parte de esa guerrilla.

No es la primera vez que se habla de una especie de pago destinado a la guerrilla del ELN para contener sus acciones criminales. En 2006, el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que su gobierno contemplaría una asignación de “salario mínimo” para los miembros de ese grupo armado en señal de tregua para frenar hostilidades, aunque no sucedió.

