“Se engaña si cree que se puede negociar con el crimen”: oposición a Petro

Paola Holguín, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. Senadoras de la oposición. Foto: Archivo

Este lunes 8 de agosto, el Centro Democrático, partido declarado en oposición al gobierno de Gustavo Petro, dio respuesta a discurso de posesión del nuevo mandatario. La palabra del partido de derecha la tomaron las congresistas Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, quienes hicieron énfasis en el rol positivo de la fuerza pública en la sociedad, enviándole un mensaje a la nueva administración nacional, que busca una reforma de instituciones como la Policía y el Ejército.

Las palabras del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, líder del partido, fueron las primeras en la contestación que le hace la oposición al nuevo mandatario. El discurso escrito por el exmandatario, se enfocó en pedirle a Petro que se necesita una reforma en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ya que, a su parecer, estigmatiza a la fuerza pública. También respondió a la tesis del nuevo presidente, quien dijo que “la guerra contra las drogas fracasó”.

Presidente Petro, Posesión

Algunas de nuestras ideas básicas pic.twitter.com/InNTsF2kFf — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 8, 2022

Seguido a las palabras de Uribe, la senadora María Fernanda Cabal hizo su intervención, quien criticó duramente algunas posturas del nuevo gobierno, sobre todo en lo concerniente al rol de la fuerza pública en la sociedad. Especialmente mandó el mensaje al nuevo ministro de Defensa, Iván Velázquez, pidiéndole que no estigmatice a la fuerza pública, ya que, según dijo, son héroes que entregan su vida por la comunidad. También así, se refirió a la lucha contra las drogas y catalogó de errónea la postura de Petro sobre acabar con el problema a través de la concertación, al igual que los acuerdos a los que busca llegar la nueva administración con los grupos armados, para que abandonen el conflicto.

La senadora dijo además que el presidente Petro “Se engaña el recién posesionado Gustavo Petro si piensa que la solución a las drogas va a llegar gracias a la concertación con las comunidades”. También dijo que el Centro Democrático se compromete con la protección del medio ambiente, pero no comparte las propuestas del nuevo goierno, ya que, para ella, acciones como “la suspensión de la exploración petrolera, las amenazas disfrazadas a la legítima propiedad de la tierra y una reforma tributaria que afectará la inversión y el empleo son una mezcla explosiva para la economía”.

La senadora Paola Holguín fue quien prosiguió con la contestación al nuevo mandatario de los colombianos y dijo que el partido siempre ha mantenido una “posición” democrática y que la derrota en las urnas no los hará desistir de sus ideales. Enfatizó en que, para ellos, la “seguridad es indispensable para garantizar la libertad, el orden y el progreso de la Nación”. Aseguró que confían plenamente en la fuerza pública y pidió que no se les compare con grupos armados ilegales.

“La paz no es posible si no hay justicia ni respeto por las víctimas”, dijo la congresista, quien además expresó que habría una impunidad que aumenta las desigualdades en el país. También habló sobre el narcotráfico y sostuvo que es una problemática que “requiere la cooperación de todos los países”. Sostuvo también que la educación es vital para el avance del país, pero no puede darse con adoctrinamientos y que no es momento de “destruir, sino de avanzar en lo construido”. Holguín manifestó que “en el mundo el único modelo económico que no ha fracasado es el de libertad de mercado” y que en este momento se tiene que defender la propiedad privada, los emprendimientos y las empresas.

“Hacemos un llamado para construir unidad en lo fundamental, como la democracia, que sigue siendo el mejor modelo de gobierno”, expresó Holguin en su intervención. De igual manera, dio que es necesario el fortalecimiento de las entidades del Estado y la lucha contra la corrupción, que debe ser un compromiso de todo el país.

Noticia en desarrollo...

