Se enredó la unidad de la derecha para enfrentar a Petro: La Mesa Redonda

El senador y precandidato Efraín Cepeda, el expresidente Álvaro Uribe, Vicky Dávila y el exgobernador Héctor Olimpo Espinosa son los nombres que rondan esas disputas. Foto: El Espectador

La derecha está analizando los caminos para llegar juntos a 2026, pero varias movidas en los últimos días están poniendo en vilo esa aspiración inicial. Roces internos en el Centro Democrático y en el Partido Conservador, así como en la alianza de exmandatarios locales, la Fuerza de las Regiones, dejaron entrever esas fracturas.

Eso se concretó con dos salidas del tarjetón presidencial: el precandidato uribista y senador Andrés Guerra, así como el exgobernador de Sucre Héctor Olimpo Espinosa. Mientras el primero dio a conocer su decisión a través de una carta, en la que mencionó los choques entre candidatos del uribismo, el segundo afirmó que fue “sacado” de la alianza que también integran Juan Carlos Cárdenas, Juan Guillermo Zuluaga y Aníbal Gaviria.

Además, las recientes pullas entre Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella agitaron las aguas entre quienes se compiten por los votos de los outsiders en ese sector ideológico.

Vea aquí el análisis de los últimos movimientos de la derecha y la centroderecha de cara a las elecciones:

