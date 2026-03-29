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Se estrena modelo de producción pública de pasaportes con polémicas y líos judiciales

Desde este 1° de abril comienza la transición hacia la elaboración de ese documento con tecnología y apoyo llegado desde Portugal. Thomas Greg sale de la ecuación y todo queda en manos de la Imprenta Nacional. Estas son las acciones para blindar un proceso que se mantiene con incertidumbre jurídica.

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Luna Mejía Farías
Luna Mejía Farías
29 de marzo de 2026 - 01:05 a. m.
Canciller Rosa Villavicencio, presidente Gustavo Petro y la gerente general de la Imprenta Nacional, Viviana León. Precio de producción de cada pasaporte en el nuevo convenio y valor del nuevo convenio firmado a 10 años por Colombia y Portugal.
Canciller Rosa Villavicencio, presidente Gustavo Petro y la gerente general de la Imprenta Nacional, Viviana León. Precio de producción de cada pasaporte en el nuevo convenio y valor del nuevo convenio firmado a 10 años por Colombia y Portugal.
Foto: El Espectador

“Llega temprano y en solo 15 minutos podrás tener tu pasaporte en mano”. En esas 13 palabras está resumida la estrategia con la que el Gobierno del presidente Gustavo Petro quiere que –antes del próximo 1° de abril– se entreguen todos esos documentos, tanto los pendientes por reclamar como los que se puedan expedir hasta esa fecha. ¿La razón? Ese día entra en vigencia el nuevo modelo estatal para su elaboración, por lo que desde ahí comenzaría el retiro definitivo de Thomas Greg and Sons.

La celeridad para entregar todo lo que aún tenga a la...

Luna Mejía Farías

Por Luna Mejía Farías

Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en temas relacionados con violencias basadas en género y construcción de memoria. En la actualidad cubre temas políticos en el panorama colombiano.lmejia@eleespectador.com
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