Se estrena modelo de producción pública de pasaportes con polémicas y líos judiciales

Canciller Rosa Villavicencio, presidente Gustavo Petro y la gerente general de la Imprenta Nacional, Viviana León. Precio de producción de cada pasaporte en el nuevo convenio y valor del nuevo convenio firmado a 10 años por Colombia y Portugal. Foto: El Espectador

“Llega temprano y en solo 15 minutos podrás tener tu pasaporte en mano”. En esas 13 palabras está resumida la estrategia con la que el Gobierno del presidente Gustavo Petro quiere que –antes del próximo 1° de abril– se entreguen todos esos documentos, tanto los pendientes por reclamar como los que se puedan expedir hasta esa fecha. ¿La razón? Ese día entra en vigencia el nuevo modelo estatal para su elaboración, por lo que desde ahí comenzaría el retiro definitivo de Thomas Greg and Sons.

La celeridad para entregar todo lo que aún tenga a la...