“Se habló mucho de un cambio, pero, ¿dónde está?”: Marelen Castillo

Antes de aterrizar en la política, Marelen Castillo estuvo 32 años dedicada a la academia. / Mauricio Alvarado Foto: Mauricio Alvarado

Usted es nueva no solo en el Capitolio, sino en general en la política. ¿Cuál fue su primera impresión del Congreso?

Ha sido un vuelco. Le llamo la “Universidad del Congreso”, que es bien diferente a la universidad que estaba acostumbrada. Empezando por los horarios: nada empieza puntual y eso me ha afectado. Lo mismo las discusiones: se abordan uno o dos temas, no más. No fluye el trabajo y hay decisiones muy importantes. Si avanzamos en las sesiones podemos llegar a tomar mejores decisiones. También me ha costado como primípara el respeto a la palabra: todos hablan, todos se levantan, en determinado momento algunos se van (…) Pero dentro de todo me gusta el aprendizaje. Uno conoce la Constitución, pero una cosa es por cultura general y otra estudiarla y entenderla.

Usted y Rodolfo Hernández llegaron al Congreso vía Estatuto de Oposición pero, ¿finalmente dónde están? ¿En la oposición o la independencia?

Tenemos hasta el 7 de septiembre para definirlo, y tú lo dices: llegamos por el Estatuto de Oposición. Lo que quieren nuestros más de 10 millones de votantes, casi el 50 % de la población que votó, es que seamos una oposición reflexiva, analítica y que argumente sus decisiones.

A Hernández se le ha visto con ganas de abandonar el Congreso. ¿Qué han hablado? ¿Se irá?

Es una decisión que toma él, quien ha estado cumpliendo su función legislativa muy juicioso. Sí ha manifestado la posibilidad de retirarse para aspirar a la Gobernación de Santander, pero no lo ha oficializado.

La bancada de la Liga de Gobernantes Anticorrupción es pequeña: apenas tres congresistas y dos están más afuera que adentro del partido, ¿qué pasó con ellos?

Estamos unidos. Tratamos al máximo estar alineados y ponernos de acuerdo, pero en algunas ocasiones no se logra. A ellos los apoyaron en Santander, pero hicimos un trabajo en todo el país durante la campaña.

Con ese panorama, Rodolfo fuera del Congreso y una situación difícil del partido, ¿qué aspiraciones tiene la Liga a largo plazo?

Por ahora estamos tomando decisiones coyunturales de quiénes van a ser parte del partido, los estatutos y que se resuelva la personería jurídica.

En campaña mencionó temas de género y sociales como sus banderas. ¿Qué proyectos presentará en ese sentido?

Mi propuesta de campaña es la que ejecutaré desde otro nivel. Trabajo en estructurar un proyecto para mujeres y jóvenes emprendedores. He visitado emprendimientos en diferentes regiones para mirar cómo generamos posibilidades para esta población.

Además de lo social, ¿qué otros temas quiere abordar?

Educación, turismo y la propiedad intelectual y patentes, que son muy importantes para la ciencia, tecnología e innovación.

¿Qué le preocupa del gobierno de Gustavo Petro?

Muchas cosas. Que no haya una alineación entre el programa de campaña y el Plan Nacional de Desarrollo. Y que a su vez no haya articulación entre Presidencia y el gabinete. Algunos ministros emiten conceptos y desde el alto gobierno se retractan o dan otra línea. Otra situación que me preocupa es la paz total. ¿Qué es? ¿Cuántas víctimas de masacres en los últimos días? Por eso nuestra propuesta era una paz real, fundamentada en oportunidades para acabar la delincuencia y la violencia.

Además de la paz, la otra gran apuesta de este inicio de gobierno es la reforma tributaria. ¿Cómo la ve?

Me preocupa también. Nos dicen cuánto necesitan, pero no hemos visto el presupuesto. Si no tenemos presupuesto, ¿cómo sabemos que eso es lo que necesitan y después no pedirán más? Antes de hacer una reforma tributaria, y esa era nuestra propuesta, hay que ver cómo se genera austeridad, cómo se disminuye la corrupción y cómo se puede tener eficiencia para recursos de inversión. Hablaron mucho en campaña de trabajar por los menos favorecidos y ahora ponen más impuestos. ¿Son viables? ¿A quiénes van a afectar?

¿Hay algo que le reconozca o le aplauda al nuevo gobierno?

Me gustó la paridad en el gabinete. También el trabajo con las comunidades y el seguimiento puntual a los pendientes.

En campaña se prometieron muchos cambios, en especial en las formas de hacer política. Pero se están repitiendo las prácticas de la política tradicional. ¿Lo ve así?

Hablaban de no continuismo, pero es lo que estamos viviendo. Los de siempre hicieron acuerdos sobre los que están trabajando. Varios estuvieron en otros gobiernos y se habló mucho de cambio, pero, ¿dónde está? Lo que se ve es el continuismo que tanto se criticó.

¿Cómo ve la coalición de gobierno, que es un revuelto de alternativos, liberales, conservadores y demás? ¿Hay aplanadora legislativa?

No sé si hay aplanadora. Veo que ya están divididos. Algunos se hacen llamar de gobierno, pero en la toma de decisiones no están tan alineados, ni en la misma ruta del Gobierno. En los mismos partidos hay divisiones de lineamientos.

¿Y cómo ve la oposición que asumió casi en solitario el Centro Democrático? Algunos analistas la califican como floja y solitaria...

El 7 de septiembre nos daremos cuenta, cuando cada partido diga qué línea tendrá. No es el volumen, no es la cantidad, sino la calidad. Nosotros somos menos, pero podemos hacer un ejercicio excelente con mucho fundamento.

Se ha discutido mucho sobre reducción de salarios y austeridad. ¿Qué tan importante considera ese debate?

El trabajo este primer mes ha sido arduo. No solo en el Congreso, sino en las regiones. Eso requiere tiempo y dedicación. No obstante, con un equipo de congresistas de todos los partidos estamos evaluando las diferentes propuestas para construir una que sea viable y que se pueda ejecutar.