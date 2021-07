Se le abre el camino a Óscar Iván Zuluaga para aspirar a la Presidencia

Este miércoles se abrió la que sería la puerta de entrada directa de Óscar Iván Zuluaga a la carrera presidencial de 2022. Luego de varios años, la Fiscalía de Francisco Barbosa archivó la investigación contra David Zuluaga, hijo del exministro uribista y su gerente de campaña en 2014, cuando fue contrincante de Juan Manuel Santos.

Según expresó la Fiscalía, se archivó por dos razones jurídicas: primero porque transcurrieron dos años desde la indagación. “La ley dice que no pueden pasar más de dos años siendo una persona indagada y este proceso lleva 7 años”, señaló en ente. En segundo lugar, argumento que el único elemento que tenía la Fiscalía era el testimonio del hacker Andrés Sepúlveda. “En reiteradas ocasiones dijo que él no quiere ser testigo de la Fiscalía. [Entonces] al no existir un testigo de cargo para sustentar la acusación, no hay elementos probatorios para sustentar un juicio”, agregó.

Así las cosas, el auto emitido fue enviado y notificado a la defensa. Tras unas horas, Óscar Iván Zuluaga se pronunció. En un comunicado, el político caldense reiteró que el caso del hacker Sepúlveda era “falso” y que el resultado para su hijo se sumaba al archivo de una investigación en su contra en 2017 por Odebrecht, constancias que “confirman que estas fueron acusaciones mentirosas, motivadas políticamente”, dijo.

Recalcó que estos procesos en contra de su familia fueron injustos, no solo porque tacharon su nombre, sino también porque requirieron inversiones de tiempo y recursos por parte de fiscales y jueces “que bien pudieron ser dedicados a la administración de justicia de miles de colombianos que necesitan respuestas a sus problemas”.

“Los siete millones de colombianos que acompañaron mi campaña con su voto en 2014 pueden sentirse reivindicados porque siempre obramos con apego a la ley y de manera honorable. Y aquellos que no nos acompañaron por desconfianza, sepan que también fueron víctimas de las mentiras organizadas desde la peor forma de hacer política”, aseguró.

En ese sentido, Zuluaga reiteró que las denuncias no solo fueron en contra de su familia, sino también de la posibilidad de construir una propuesta de país apegada a su vertiente ideológica, el uribismo, que calificó de ser una forma decente de apostarle a la educación y el empleo, entre otras. Aprovechó además el espacio para enfatizar en que las acusaciones en esta investigación afectaron su campaña de 2014, en la que “ganó la mala política y perdió Colombia”, haciendo referencia a la victoria de Santos.

Con esta decisión, se le abre el camino a Zuluaga para participar de las elecciones de 2022. Aunque en el comunicado no hizo referencia alguna a este tema, es de conocimiento público que es una de las fichas cruciales para la participación del Centro Democrático en esos comicios y cuya puerta estaba aún cerrada por cuenta del proceso hoy archivado.

No obstante, la colectividad se pronunció: “Colombia debe conocer hasta el último detalle del montaje que se fraguó en las elecciones de 2014 para deslegitimar una campaña legítima y honesta”, trinó este miércoles. Asimismo, María del Rosario Guerra, senadora de ese partido, dijo en W Radio que “llegó la hora de que Óscar Iván Zuluaga sea candidato del Centro Democrático”, haciendo alusión a los demás precandidatos uribistas para que den un paso al costado y le den luz verde a Zuluaga. Según esa información, varios aspirantes estarían de acuerdo con declinar sus deseos presidenciales para que el caldense lleve la bandera de la derecha.