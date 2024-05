Se le acabó la vida al proyecto de transfuguismo en el Congreso: no se volverá a agendar

Foto: Óscar Pérez

El pasado 7 de marzo en la Cámara de Representantes un grupo de congresistas radicó un proyecto para revivir el transfuguismo en Colombia. Una iniciativa para permitir que los parlamentarios cambien de partido sin la necesidad de verse comprometidos a renunciar a su curul.

El proyecto de Acto Legislativo de un solo artículo ya no tiene posibilidades de salir con vida en esta legislatura, pues el periodo de sesiones termina el próximo 20 de junio y al tratarse de una modificación a la carta constitucional, el texto debía ser aprobado por lo menos en sus primeros cuatro debates, de ocho que tiene que surtir, antes del próximo 20 de junio.

La iniciativa hasta ahora tuvo el visto bueno en su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara y se encontraba en trámite en la plenaria, pero según le contaron a El Espectador, ya no volverá a ser agendado por la mesa directiva porque el tiempo no fue suficiente.

La iniciativa contaba con el apoyo de miembros de todas las bancadas, desde las agrupaciones que integran la coalición del Pacto Histórico hasta sectores de la oposición, incluso de parlamentarios que fueron expulsados de sus colectividades.

Los principales promotores de la reforma de “libertad política”, como la autodenominaron, eran el representante David Racero y la senadora María José Pizarro (Pacto Histórico), quienes lograron alrededor de 150 firmas entre el Senado y la Cámara para pasar el proyecto.

El artículo proponía que “por una sola vez, a los miembros de los cuerpos colegiados de elección popular, a inscribirse en un partido o movimiento político distinto al que los avaló, sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia”.

No obstante, los cálculos no les favorecieron. “Los mismos congresistas y la mesa directiva calculan que si ya estamos a un mes, hay que darle prioridad a lo más importante de la actividad legislativa. Si el proyecto no logra avanzar, simplemente se archiva y muere”, señaló una fuente.

En la plenaria de la Cámara hace trámite la reforma pensional, que es la prioridad para el Gobierno y para esa corporación. Y la ponencia para el cuarto y último debate ya fue radicada. Además, esta semana la oposición radicó cinco mociones de censura que generarían mayor trancón legislativo.

