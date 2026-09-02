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Política
02 de septiembre de 2026 - 11:19 p. m.

Se profundizan las divisiones internas en el Pacto a la espera del congreso

El partido del expresidente Gustavo Petro se enfrenta a discusiones sobre la organización interna de la colectividad. Una propuesta para reconocer las tendencias dentro de la agrupación llevó a señalamientos de querer “dividir” a la izquierda.

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Redacción Política

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