02 de septiembre de 2026 - 11:19 p. m.
Se profundizan las divisiones internas en el Pacto a la espera del congreso
El partido del expresidente Gustavo Petro se enfrenta a discusiones sobre la organización interna de la colectividad. Una propuesta para reconocer las tendencias dentro de la agrupación llevó a señalamientos de querer “dividir” a la izquierda.
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