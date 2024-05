“Se sancionará toda IPS que no atienda a los maestros”: así fue la reunión de Petro y Fomag

A la reunión asistieron, junto con el jefe del Estado, Luis Carlos Leal, superintendente de Salud; Jhon Mauricio Marín, presidente de Fiduprevisora; Magda Lorena Giraldo, vicepresidenta (e) del Fomag, y otros. Foto: Joel_Presidencia

El presidente Gustavo Petro sostuvo en la tarde del lunes una reunión con los integrantes del Fomag, el fondo de prestaciones sociales del magisterio, para realizar un balance de la implementación del nuevo modelo de salud, que entró en vigor el pasado 1 de mayo y que ha sido blanco de críticas en las últimas semanas.

El encuentro fue después del debate de control político por el nuevo modelo, que se realizó en el Congreso y que fue citado por el senador David Luna, del partido Cambio Radical: “El Ministerio respondió que hoy la red cuenta con más de 2.500 IPS disponibles para los maestros. Eso es mentira, pues la página oficial del Fomag reporta apenas 847 IPS contratadas. Pero ni siquiera ese número es real, los reportes de la Fiduprevisora muestran que hay apenas 199 contratos firmados”, denunció el senador.

En la reunión con Petro, el Fomag informó que la entidad se encuentra en proceso de concertar la contratación con las IPS complementarias y tiene un plan de choque de 15 días a un mes para acelerar la fase de contratación. De otro lado, se presentaron propuestas para lograr mejorar el esquema.

A la cita en la Casa de Nariño asistieron también Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo; Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda; Laura Sarabia, Directora del Dapre; Luis Carlos Leal, superintendente de Salud; Magda Vásquez, superintendente financiera; Jhon Mauricio Marín, presidente de Fiduprevisora; Magda Lorena Giraldo, vicepresidenta (e) del Fomag, y Domingo José Ayala, presidente del Comité Ejecutivo de Fecode.

Tras la reunión, el presidente Petro defendió el nuevo modelo e indicó a través de su cuenta de X que no es que este haya fracasado, “simplemente no se ha implementado. Existen funcionarios de la Fiduprevisora amarrados al anterior modelo corrupto y se resisten aun, a hacer las gestiones de cambio del modelo tratando de perpetuar lo que definitivamente no sirvió”, dijo.

Además, señaló que ya están en marcha los procesos para construir el sistema preventivo, que hoy no existe. Y que “se han nombrado 34 gerentes para implementar los centros de referencia, uno en cada departamento, y ha comenzado la contratación de redes departamentales de hospitales y clínicas públicas y privadas para la atención al magisterio y sus beneficiarios en eventos de complejidad.”,

El modelo del FOMAG no ha fracasado, simplemente no se ha implementado.



Existen funcionarios de la previsora amarrados al anterior modelo corrupto y se resisten aun, a hacer las gestiones de cambio del modelo tratando de perpetuar lo que definitivamente no sirvió.



Por último, dijo que “la superintendencia de salud sancionará toda IPS o gestoras de medicamentos que no atienda a los maestros”. Todo eso en medio de las advertencias de varios sectores por presuntas irregularidades en relación con la implementación del nuevo modelo de prestación de servicios de salud.

“Creo en el modelo de salud estructurado con todo el apoyo del Ministerio de Salud de Colombia, en el cual se van a ver avances importantes en los temas de salud integral, resolutiva, y de calidad y seguridad laboral para los maestros y el acercamiento a los territorios de los equipos de cuidados integrales de salud para el magisterio”, dijo por su parte María Mercedes Petro, gerente del Fomag.

Una de las principales preocupaciones alrededor del cambio del modelo es el sostenimiento económico de Fiduprevisora, especialmente la solidez financiera de la entidad para soportar los costos operativos sin afectar la calidad del servicio.

“El nuevo modelo aprobado por el Consejo Directivo se decidió que las IPS contratadas tendrían que ajustar las tarifas de sus procedimientos al manual tarifario que le entregó el Ministro de Salud a la Ministra de Educación. Sin embargo, lo grave es que este Manual Tarifario fue aprobado sin un mínimo de revisión y cuando el nuevo modelo comenzó a implementarse”, señaló el senador Luna.

