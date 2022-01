¿Se tiran la pelota? Denuncian que ni UNP ni el ICBF protegen a menores amenazados

Solo en 2020, según la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), hubo al menos 12.481 casos de menores víctimas de acciones armadas. Foto: Tomada de Pixabay

Pasada menos de una semana desde el crimen de Bréiner David Cucuñame, un niño de 14 años que pertenecía a la guardia indígena estudiantil y desarrollaba acciones ambientales en Buenos Aires (Cauca), este jueves desde el Congreso de la República llamaron la atención por otros menores desprotegidos y advirtieron que este tipo de casos no tienen doliente, pues tanto la Unidad Nacional de Protección (UNP) como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se estarían tirando la pelota.

Así lo alertó el representante a la Cámara Mauricio Toro (Alianza Verde), quien sostuvo que desde al año pasado ha hecho acompañamiento al caso de un menor de edad que ha recibido amenazas contra su vida. Según el congresista, inicialmente acudió a la UNP a la espera de medidas de protección. Sin embargo, allí le dijeron que, por tratarse de un niño, no era un asunto de su competencia.

En su respuesta, la Unidad sostuvo que se trata de una responsabilidad del ICBF, entidad encargada de “propender por la garantía, protección, efectividad y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todas las situaciones de riesgo o amenaza que se presenten por los diferentes actores de la sociedad en general”.

En ese sentido, Toro asegura que acudió al ICBF, pero allí también le respondieron que la entidad no tiene forma de dar medidas de protección y que no corresponde a sus funciones. “El ICBF no tiene competencias para acoger medidas físicas de protección tomadas con fundamento en estudios de riesgo derivados de escenarios de amenazas a la vida e integridad”, contestó el Instituto.

Ante el caso, el representante alegó que ni la UNP ni el ICBF protegen a los menores amenazados, lo que implicaría un limbo para su seguridad y defensa. “Este Gobierno se llena la boca diciendo que protege a niños y niñas. Presidente Iván Duque, en concreto díganos en su Gobierno ¿qué entidad debe protegerlos realmente? o ¿seguiremos viendo cómo les asesinan y nada pasa?”, cuestionó.

A través de una carta dirigida al primer mandatario, Toro preguntó por la entidad responsable de otorgar medidas de protección a los menores que reciben amenazas, así como las directrices desde la Presidencia a otras entidades para asumir su protección y las medidas del Ejecutivo para evitar crímenes como el del menor en Cauca.

“Las entidades del Gobierno que deberían proteger a los menores de edad se tiran la pelota y al final nadie los protege. Esta semana se conoció la muerte de Breiner David Cucuñame en el Cauca, un menor de 14 años, líder ambientalista del pueblo Nasa. Sin protección de ninguna entidad del Gobierno, a pesar de tanto discurso sobre la protección de niños y niñas”, alertó Toro.