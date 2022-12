Sebastián Guanumen, cónsul en Chile: un lunar más en política exterior de Petro

Sebastián Guanumen asesoró la campaña presidencial de Gustavo Petro. Foto: Twitter

El muy posible nombramiento de Sebastián Guanumen como cónsul en Chile es, para muchos, un nuevo lunar que se posa sobre la política exterior del presidente Gustavo Petro.

Ya en ocasiones anteriores, analistas, opositores e independientes, le criticaron al presidente el hecho de adoptar una práctica que fue común de la política tradicional y que él hoy estaría replicando: utilizar el servicio diplomático, las embajadas y los consulados, para ubicar a aliados políticos y personas cercanas de su círculo de confianza.

En estos cargos están políticos como Camilo Romero, exgobernador de Nariño y actual embajador en Argentina, León Fredy Muñoz, excongresista y embajador en Nicaragua, y más recientemente, a Andrés Hernández, ex jefe de prensa de Petro cuando era congresista y hoy cónsul en México. Ninguno de ellos, según lo registrado en sus hojas de vida, tiene mayor experiencia en estos cargos relacionados con la política exterior.

A ese grupo de nombramientos criticados, llegaría el de Sebastián Guanumen, 29 años, politólogo de la Universidad de los Pueblos, de Moscú, y quien fue asesor en la campaña presidencial de Gustavo Petro. Su nombre se hizo conocido a través de los denominados “petrovideos”, publicados por Revista Semana, en los que apareció tirando línea sobre la estrategia de la campaña en redes.

Sus palabras en dichos videos generaron el rechazó de opositores a la campaña, pero también de sectores de centro, por dibujar lo que al parecer era el lado negro de la campaña política en redes sociales, especialmente por su frase “la línea ética la vamos a correr un poco”, cuando le indicaba a su equipo qué tipo de actuaciones debían realizar contra los otros candidatos presidenciales.

Por esto, el propio Guanumen ofreció disculpas a los candidatos Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández, los mayores competidores de Petro, por el ruido que generó como asesor en la estrategia digital. “Disculparme con los señores Gutiérrez y Hernández y enviarles un mensaje a ellos y a sus electores para que podamos construir el cambio que Colombia necesita”, dijo en julio, luego del triunfo de Petro.

Su posible nombramiento ha levantado ampolla, nuevamente, por cuenta de esos episodios y porque no se conoce su experiencia en el servicio diplomático, sino en comunicación digital. Medios como La Silla Vacía y W Radio aseguraron que en los próximos días se hará efectivo el anuncio de Guanumen como cónsul en Chile. No obstante, su hoja de vida no aparece aún en la página de aspirantes a cargos públicos, de la Presidencia.

