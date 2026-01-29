“No había condiciones”: sectores políticos reaccionan a suspensión de emergencia económica

Presidente Gustavo Petro; Senador Carlos Motoa; ministro del Interior, Armando Benedetti; senadora Paloma Valencia. Foto: Archivo Particular

Este jueves en horas de la tarde la Corte Constitucional suspendió el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, por el cuál el Gobierno declaraba “el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional”. Esta suspensión, según lo indicado por la Corte se dio de manera provisional hasta que la Sala Plena “profiera una decisión de fondo”.

Una de las primeras voces en manifestarse tras esta suspensión fue la del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que “al acabar la emergencia, la Corte Constitucional hoy está protegiendo a los más ricos, a los que más tienen. [...] No hay derecho que que esto haya pasado”. Además, reiteró que el decreto de emergencia económica se dio porque “no hay con qué pagar la deuda”.

No hay derecho. Al suspender provisionalmente la Emergencia Económica se está protegiendo a los megarricos. pic.twitter.com/0UlK6Elzti — Armando Benedetti (@AABenedetti) January 29, 2026

Por su parte, el mayor promotor del debate a control político a ministros por esta situación -que se llevó a cabo el pasado martes-, el senador de Cambio Radical, Carlos Motoa manifestó: “En el debate de control político que hicimos hace 48 horas, logramos demostrar que no estaban las condiciones dadas para generar más impuestos a los colombianos, que lo que requiere el país es un mejor gasto público, un mejor gobierno y que se respete los principios constitucionales”.

La reacción de Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro, no tardó en responder respecto a la decisión de la Corte, y rechazó la medida de manera contundente. “Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia. Por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor, con pago de la crisis, que intentarán en el nuevo congreso que sea de la sociedad, y nosotros buscaremos siempre impedirlo”.

Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia. Por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor, con pago de la crisis, que intentarán en el nuevo congreso que sea de la sociedad, y nosotros buscaremos siempre impedirlo.… https://t.co/svXZqEEa9J — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 30, 2026

Desde la otra orilla, la senadora y candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, quien había solicitado la suspensión del decreto dijo que “el Gobierno Petro no puede desconocer la Constitución, saltarse al Congreso e imponer impuestos por Decreto. No había un hecho grave e imprevisto que justificara esta emergencia. La crisis fiscal es un problema estructural y la creó el Gobierno Petro con su pésima administración”.

La Corte Constitucional acogió mi solicitud y suspendió la emergencia económica.



El Gobierno Petro no puede desconocer la Constitución, saltarse al Congreso e imponer impuestos por Decreto.



No había un hecho grave e imprevisto que justificara esta emergencia. La crisis fiscal… pic.twitter.com/ugfelJNbaA — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) January 29, 2026

En la misma línea, en nombre del Partido Conservador, Efraín Cepeda celebró la noticia. “Aquí no hay hechos sobrevinientes. Aquí hay que defender la separación de poderes y la democracia”, puntualizó.

Esta decisión llegó luego de que en diciembre del 2025 el Gobierno decretara la emergencia económica debido a COP 16 billones que no lograron recaudar dentro de la, ya caída, reforma tributaria. Tras este decreto, se hizo un llamado a control político desde el Senado, al que tuvieron que acudir varios ministros para justificar las razones del decreto, que además se dio en época de vacancia de la Corte Constitucional.

