De la Espriella traza la ruta de su gobierno en segundo consejo de ministros designados

Estos son algunos de los ministros que acompañarán al Gobierno de Abelardo de la Espriella. Foto: Cortesía

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El pasado sábado 18 de julio se reunieron los miembros designados en la administración de Abelardo De la Espriella en las oficinas de abogados del mandatario electo en Barranquilla. En el encuentro que empezó sobre las cinco de la tarde y terminó sobre las ocho de la noche, se trataron temas como la ruta a seguir en el Congreso, su posesión el próximo 7 de agosto y el futuro de los empalmes regionales.

En el encuentro coordinaron las prioridades y prepararon los primeros pasos para el inicio del nuevo Gobierno a partir del próximo 7 de agosto. Durante estos encuentros se ha revisado la hoja de ruta de la administración entrante, la articulación entre los diferentes sectores y las acciones necesarias para garantizar el comienzo de su administración.

“El presidente electo ha impartido instrucciones para que todo el equipo de Gobierno trabaje de manera coordinada, con objetivos claros [...] No habrá espacio para la improvisación: habrá dirección, trabajo en equipo y decisiones firmes para recuperar el orden, fortalecer las instituciones y poner al Estado al servicio de los ciudadanos”, señaló el comunicado del Gobierno entrante.

En el encuentro liderado por De la Espriella estuvieron el vicepresidente electo José Manuel Restrepo junto a los 13 ministros designados, entre los que estarán el de Interior (Rodrigo Lara), Hacienda (Miguel Gómez), Defensa (el general (r) Jorge Mora), Justicia (Iván Cancino), Comercio (Mauricio Gómez), Educación (Viviane Morales), Transporte (Elsa Noguera), Ambiente (Fabio Arjona), Deporte (Juliana Gutiérrez), Vivienda (Jaime Andrés Beltrán), Exteriores (Omar Bula), Agricultura (Indalecio Dangond), Minas (María Arboleda), TIC (Alexandra Falla) y la recién designada en Cultura (Paola Holguín). A pesar de estos nombramientos, aún quedan tres carteras sin designado: Salud, Trabajo y Ciencias.

A ellos se suman Valerie Lafaurie, quien será la consejera para las regiones, así como Nicolás Gómez, que podría convertirse en el secretario privado del mandatario, y los dos voceros oficiales de la administración entrante, la periodista Carolina Gómez Sánchez y el abogado Miller Soto Solano. Así como miembros de su círculo interno que aún no poseen un cargo, pero han acompañado a De la Espriella en sus correrías; estuvo Joaquín Gutiérrez, jefe de la campaña y uno de los gerentes de su contienda, Carlos Ríos.

Un grupo similar al del consejo de ministros designados anterior que ocurrió el viernes 10 de julio, también en Barranquilla, con cerca de 30 personas alrededor del gabinete, donde trazaron las primeras líneas en cada cartera.

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