“Hay que tomárselo en serio”: Murillo da detalles del plan de seguridad para Petro

¿La seguridad del presidente está riesgo?

Lo que estamos diciendo es que se recibió información de parte de algunas agencias del gobierno de los Estados Unidos y lo corroboré, pues no solo he tenido conversaciones con funcionarios de la Casa Blanca, sino también con el embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri y otros.

Usted se reunió con congresistas, diplomáticos y funcionarios en Washington para hablar de este tema, ¿qué pasó en el encuentro?

Estuvimos en la Casa Blanca en reunión con John Finer, el subdirector del Consejo Nacional de Seguridad. También con miembros del Congreso de los Estados Unidos, el presidente del Comité de Servicios Armados, Mike Rogers, y el líder de las minorías y vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales, el demócrata Gregory Meeks. Agradecimos por el gesto, por la alerta que se originó en el marco de la cooperación que tienen ambos países, pero también pedimos fortalecer esta alianza para garantizar que se llegue al fondo de este asunto y tengamos la tranquilidad de que la seguridad del presidente está garantizada.

¿Confía en esta información?

Hay que tomársela muy en serio. Vamos a avanzar en cooperación con otros países para poder establecer estos hechos y mirar alertas que se puedan llegar a tener contra figuras políticas muy importantes.

¿Qué otros países podrían entrar a cooperar?

No tiene que ser solo Estados Unidos, puede ser el Reino Unido, Canadá, México y Brasil. Estamos hablando de redes criminales de Colombia que tienen un alcance transnacional y por eso la respuesta tiene que ser en el marco de la cooperación con otro países.

¿Quiénes lideran hasta ahora la indagación de las alertas?

El ministerio de Relaciones Exteriores tiene un papel de coordinación y hemos estado en conversación con el señor ministro de la Defensa, Iván Velásquez, y con otros colegas de las agencias de seguridad del Gobierno.

El presidente dijo que llegó a Estados Unidos y lo recibieron tachándolo de antisemita y criticó el cuestionamiento que le hizo la embajadora especial para la lucha antisemita, Deborah Lipstadt, ¿esto afectó la relación con los Estados Unidos?

No creo, pero obviamente se dio este intercambio de opiniones y nos pareció muy irrespetuosa la manera en que respondió a los comentarios del presidente, pues él no es antisemita. En mi paso por la embajada ya habíamos algunos comentarios de la embajadora. Es claro, Colombia condenó los ataques que se dieron el pasado 7 de octubre y condenó las acciones de Hamás calificándolas de barbáricas, así como las del gobierno de Benjamín Netanyahu, que no se ha acogido a los estándares del derecho internacional y del marco legal público internacional.

Apoyamos la suspensión de Suráfrica y la solicitud de la Corte Penal Internacional sobre su judicialización y captura. El presidente ha sido consistente en lo que ha planteado y eso se lo hemos dicho a la embajadora.

¿Colombia se pronunciará ante las Naciones Unidas sobre la crisis política que hay en Venezuela?

Siempre hemos tenido una voz muy potente, sobre todo el presidente Petro. Hay mucho interés en escucharlo y un ejemplo es que recibimos más de 200 solicitudes de participación en eventos, con nuestra delegación solo pudimos cubrir 50.

Se entiende entonces que no...¿de qué va a hablar Colombia en la Asamblea General de la ONU?

Estamos organizando directamente seis eventos que tienen que ver con política de drogas, promoción de la COP16 y todo lo relacionado con biodiversidad y queremos focalizar unos temas estratégicos, los temas de la paz, de transición energética, protección del ambiente, en el cambio de la política de fiscalización de drogas. Vamos a ser énfasis en la política exterior feminista. Hay una convocatorio en lo que tiene que ver con los pueblos afrodescendientes y es liderado por la vicepresidenta Francia Márquez.

Esta participación deja la plataforma para el papel que Colombia va a estar jugando en la COP16, donde se discutirán y se definirán las agendas de la política global.

