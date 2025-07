Lidio García sucederá a Efraín Cepeda en la presidencia del Senado: tuvo 97 votos

Lidio García, nuevo presidente del Senado. Foto: Óscar Pérez

El senador Lidio García (Liberal) presidirá al Senado en su último año. Así lo decidió la plenaria de la corporación en la noche de este domingo, sobre las 10:50 p.m., en la primera sesión de la legislatura.

Con 97 votos, García se llevó la presidencia del Congreso. En la primera vicepresidencia quedó elegida la senadora del Mira Ana Paola Agudelo (50 votos) frente a 48 por Antonio Correa de La U. Ana María Castañeda (Cambio Radical) fue elegida con 92 votos como segunda vicepresidenta.

La elección de García, aunque parecía cantada, no estuvo libre de polémicas y negociaciones. A diferencia de lo ocurrido en la Cámara, en el Senado se llegó sin mayores contratiempos al cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre las bancadas en julio de 2022. Esa garantía de la llegada a la Presidencia no fue solo por un apoyo que ya iba en más de 80 votos antes de la elección, sino también por la apuesta del Gobierno del presidente Petro de no intervenir por un candidato, a diferencia de lo que ocurrió con López.

De hecho, la expectativa del Ejecutivo es que la llegada de García a la Presidencia del Senado baje la tensión en la relación entre ambas ramas. Esto, porque a diferencia de Cepeda, García no solo tiene un perfil más bajo, sino que, aunque se ha opuesto a algunas propuestas del Gobierno, ha sido más confrontacional. La expectativa gobiernista es que, en su nuevo papel siga con la misma tendencia.

En distintas declaraciones a medios, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que en la Casa de Nariño ven con buenos ojos a García, pese a no ser de la línea gobiernista de los liberales. Por eso, cuando el senador Alejandro Chacón –que hace parte del sector de las toldas rojas que no le camina al expresidente César Gaviria– anunció que buscaría suceder a Efraín Cepeda (Partido Conservador), desde Palacio no se movió para apoyar a un candidato en concreto.

De hecho, tan pronto ganó, el ministro Benedetti reaccionó en su cuenta en X: “Felicitaciones al amigo Lidio García, nuevo presidente del Senado. Como presidente del Senado lo posesioné en 2011, fue compañero mío durante más de 10 años en el Senado. Sé que con él, el Gobierno contará con todas las garantías”.

Y aunque Chacón mantuvo hasta este domingo, de manera formal, su candidatura, El Espectador pudo confirmar que a mitad de la semana ya había dicho a sus copartidarios que dejaría la aspiración. El sábado, en una reunión de bancada, hizo oficial su decisión.

De esta manera, el camino le quedó despejado a García, quien es oriundo en Bolívar y con un fuerte capital político en el departamento del Caribe. De hecho, es la segunda vez que llega a la Presidencia del Senado por cuenta de su fortaleza electoral, pues en 2019 ya había ocupado ese cargo. Y lo hizo porque, como en esta ocasión, fue el senador rojo más votado: un logro que es recompensado en las huestes liberales con el turno para llegar a la mesa directiva. En los comicios de 2022, obtuvo 157.074 votos.

“Asumo hoy a la Presidencia en medio de una polarización nacional tan profunda y grave que amenaza el orden, la institucionalidad y la vida misma”, afirmó García en sus primeras palabras como presidente del Senado. “En esa silla -dijo señalando el puesto vacío de Miguel Uribe- debía estar sentado nuestro compañero: un compatriota, un ser humano y un colega que hoy paga en una sala de cuidados intensivos el precio de haber levantado su voz para proponerle a los colombianos un nuevo liderazgo”.

“Los odios los provocan no solo influencers, sino hombres del Estado. A pesar de la veintena de procesos de paz, nos rondan las preguntas irreconciliables: ¿optamos por la descentralización política o por el centralismo administrativo? ¿Intervenimos la economía o dejamos que el mercado la regule por completo? Son miles de preguntas y son los mismos interrogantes que vienen pululando desde hace más de 70 años con agregados que hoy aumentan la zozobra".

También hizo un llamado “al señor presidente y sus ministros [...] para que nos unamos en torno a las grandes transformaciones con un sentido común que es el desarrollo de Colombia y el bienestar de los colombianos”.

No obstante, que la Presidencia estuviera resuelta, virtualmente, desde antes de la votación, no significó que en la mesa directiva del Senado no hubiera debate.

En la primera vicepresidencia el pulso fue entre Antonio Correa (La U), Ana Paola Agudelo (Mira) y Paulino Riascos (ADA). Los tres argumentaron que representan a partidos minoritarios, tal y como lo ordenó el Consejo de Estado en el fallo que tumbó la elección de la senadora María José Pizarro como vicepresidenta en 2022. Correa es de la línea progobierno del partido de La U. Mientras tanto, Agudelo hace parte de la oposición -de hecho fue una de las ocho que firmó el hundimiento de la laboral en la Comisión Séptima- y Riascos, aunque llegó como parte de la coalición del Pacto Histórico, se distanció de esta.

En último momento, la senadora Sandra Ramírez de Comunes también postuló a su copartidario Julián Gallo. Aunque no obtuvo votos, su postulación cumplió un papel simbólico. El partido, nacido del acuerdo de paz con las Farc, inicia su última legislatura con las cinco curules en Senado y las cinco en Cámara que les otorgó esa negociación concluida en 2016. Para volver a repetir, a partir de 2026 deberá medirse en las urnas y los resultados pasados han mostrado el desafío que supondrá para la colectividad. En 2018 sacaron 52.532 votos en Senado y en 2022, obtuvieron 25.708.

En la segunda vicepresidencia los aspirantes eran de Cambio Radical: la senadora Ana María Castañeda y Antonio Zabaraín. La primera es vista como cercana al Gobierno, pese a que su partido es de oposición. De hecho, por no haber votado en la consulta popular –saliéndose de la plenaria– fue sancionada para no tener ni voz ni voto durante un año por su partido; esto, no obstante, no impide su candidatura. En la contraparte, Zabaraín sí hace parte de la línea opositora al Ejecutivo.

La elegida fue Castañeda con 92. Pese a la determinación de su partido de sancionarla sin voz ni voto, al final consiguió los apoyos necesarios. Congresistas como las senadoras Angélica Lozano (Alianza Verde) y María José Pizarro (Pacto Histórico) decidieron respaldarla.

