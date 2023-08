Senado responde por supuestos bonos de gasolina para algunos congresistas

Senado habla de supuestos cupos de gasolina y viáticos para algunos congresistas. Foto: Archivo Particular

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, la Dirección General Administrativa del Senado se refirió a las versiones de algunos senadores sobre la supuesta entrega de bonos de gasolina a ciertos legisladores. Se trata de una polémica que se desató la semana pasada, en medio del debate del proyecto de ley sobre la reducción salarial de los congresistas.

El miércoles, mientras el senador “Jota Pe” Hernández sustentaba su iniciativa de eliminar la prima especial que reciben los congresistas, algunos de sus compañeros dijeron en la plenaria que es necesario revisar cuánto dinero reciben realmente cada mes y si otros algunos reciben otro tipo de beneficios.

“He escuchado en los pasillos que aquí parece que hay congresistas de primera y de segunda, yo estoy dentro de los de segunda. Parece ser, no lo puedo aseverar, que ciertos congresistas reciben viáticos y combustible de la Dirección Administrativa o no sé de quién, pero reciben unas prebendas que no tenemos otros”, dijo el senador Antonio Zabaraín, de Cambio Radical.

A Zabaraín se sumó Andrés Guerra, del Centro Democrático, quien aseguró que algunos estaban en “playa alta” y otros en “playa baja”, por temas como la designación de oficinas. El senador “Jota Pe” Hernández aseguró que no estaba enterado del tema y que radicaría varios derechos de petición para conocer quiénes serían los congresistas beneficiados por los supuestos cupos de gasolina.

Aunque esta semana se conocerían más detalles del caso, pues también se indaga si la Unidad Nacional de Protección (UNP) tiene algo que ver, este fin de semana la Dirección Administrativa del Senado negó los hechos. En un comunicado aseguró que esa dependencia “no tiene ni ha suscrito ningún tipo de contrato cuyo objeto sea la adquisición de bienes o servicios asociados a combustible”.

🏛️#Comunicado de la Dirección General Administrativa del Senado. pic.twitter.com/MMZdqzftNb — Senado de la República 🇨🇴 (@SenadoGovCo) August 19, 2023

La comunicación, firmada por Astrid Salamanca Rahin, directora administrativa del Senado, también señala que no se ha designado ningún rubro para combustible. La próxima semana se retomará el debate sobre el salario de los congresistas y se espera una fuerte discusión, debido a que varios congresistas insisten en que con la última reforma tributaria menos de lo que piensan los colombianos.

