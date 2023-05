Senador De la Calle se ausentó en debates clave de cannabis y jurisdicción agraria

La oficina de prensa del senador Humberto de la Calle le confirmó a este diario que está excusado para esta semana. Foto: El Espectador - José Vargas

Este lunes, la Comisión Primera del Senado inició la discusión del penúltimo debate de dos proyectos clave: uno es la modificación a la Constitución Política para eliminar la prohibición al consumo y porte del cannabis de uso adulto, y el otro es la creación de la jurisdicción agraria.

Ambos son de la mayor importancia para el legislativo. El que se refiere a la regulación del cannabis nunca había llegado tan lejos en el Congreso, pues ya superó seis de los ocho debates que debe surtir y cuenta con el respaldo del Gobierno Nacional. Por su parte, el de la jurisdicción agraria es una deuda con la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y las FARC en noviembre de 2016.

Sin embargo, el senador Humberto de la Calle, quien ha defendido estas iniciativas y de hecho fue el jefe negociador del Gobierno en los diálogos con las FARC donde se pactó esa jurisdicción agraria, se ausentó para toda esta semana en el Congreso.

La razón de su ausencia es su viaje a la Feria del Libro de Madrid (España) para presentar su reciente novela, que ha estado presentando durante las últimas semanas, La Inverosímil Muerte de Hércules Pretorius. Así lo compartió el propio senador en su cuenta de Twitter: “Me emociona compartir que se acerca mi participación en la Feria del Libro de Madrid. Fui invitado a presentar mi novela el próximo 2 de junio. Invito a todos los interesados”.

El principal promotor del proyecto que regula el cannabis, el representante Juan Carlos Losada, fue el primero en reclamarle a De la Calle por su ausencia, haciendo énfasis en que la fecha de presentación de su novela (viernes 2 de junio) no se cruzaba con el debate en el Congreso (lunes 29 de mayo), pero el senador viajó antes: “Ojalá no nos haga falta su voto para la regulación del cannabis hoy porque, a pesar de que su evento es el 2 de junio, usted decidió irse hoy y no asistirá a la votación”, le dijo. Y añadió: “Tremendo acto de irresponsabilidad. Igual con Jurisdicción Agraria que es proyecto del acuerdo de paz”.

La oficina de prensa del senador De la Calle le confirmó a este diario que está excusado para esta semana y explicó que el congresista “siguió todos los protocolos administrativos a las instancias correspondientes para salir del país. El permiso fue otorgado días antes de que se publicara el último orden del día de comisión. Está excusado hasta el viernes por compromisos fuera del país que había adquirido previamente”.

La votación del proyecto del cannabis y de la jurisdicción agraria se realizará este martes en la comisión, con la ausencia del senador.

En medio de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo a finales de abril pasado, ya el senador De la Calle había estado en el ojo de la opinión pública por oponerse a que las recomendaciones de la Comisión de la Verdad quedaran incluidas en dicho documento que es la hoja de ruta del actual Gobierno. Le reclamaban que se estaba oponiendo a una iniciativa nacida del propio Acuerdo de Paz del cual él fue signatario.