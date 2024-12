“Los señalamientos de Petro generan un clima de desconfianza inconveniente”: Prada

Presidente del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada. Foto: Óscar Pérez

¿Cuáles son sus principales objetivos como presidente del CNE?

Blindar el sistema electoral y que cada elección sea segura, transparente y esté acompañada de la confianza de los colombianos. Con dos estrategias principales, implementar herramientas tecnológicas para hacer eficiente la labor de los equipos jurídicos de la corporación y continuar acercando al CNE a los territorios para que la ciudadanía conozca nuestras funciones y utilidad para la democracia.

¿Teme que los señalamientos del presidente Gustavo Petro contra el CNE se escalen de cara al 2026?

El Consejo Nacional Electoral actúa de manera autónoma e imparcial, tal como lo establece la Constitución. Los señalamientos en lugar de fortalecer las instituciones, generan es un clima de desconfianza que no le conviene al país, ni a los procesos electorales, especialmente de cara a las elecciones de 2026. La estabilidad del CNE y de otras entidades autónomas es clave para garantizar elecciones libres y justas .

¿Cree que hay un trasfondo político en que les aumentaran el presupuesto para la vigencia 2025?

La razón por la cual el presupuesto del CNE ha aumentado es debido a que, después de 30 años, ha alcanzado su autonomía administrativa, presupuestal y financiera. Antes todos los gastos administrativos y misionales se contrataban a través de la Registraduría. Ahora lo hace directamente el CNE, incluyendo las funciones constitucionales que venía asumiendo la Registraduría.

¿El CNE tiene potestad de investigar al presidente Gustavo Petro?

El CNE tiene unos claros mandatos constitucionales y unos procedimientos reglados por la ley. En este marco, es oportuno señalar que las investigaciones de las que es titular la Autoridad Electoral incluyen las campañas presidenciales, cuya competencia fue ratificada por el Consejo de Estado y además, en la que más de 23 Jueces constitucionales han fallado tutelas reiterando que somos competentes para adelantar la investigación, tal como se han efectuado en otros momentos de la historia contra otras campañas de anteriores presidentes. La democracia y su expresión más concreta, las candidaturas, no están exentas de la aplicación de la ley. Sobre las afirmaciones del presidente, únicamente podremos valorar lo que él y su defensa aporten en cada oportunidad procesal, lo demás no deja de ser un debate en el escenario político y en medios de comunicación, en el cual no participa el CNE como Corporación y tampoco los magistrados que la integramos.

¿En qué va la investigación al presidente Gustavo Petro y su campaña?

Los procesos que adelanta el CNE son de carácter administrativo y su procedimiento obedece a una precisa regulación establecida en la ley. Cada etapa tiene unos términos y en este momento estamos en la fase de descargos y solicitudes probatorias, garantizando a los investigados su ejercicio de defensa y contradicción.

¿El abogado de Petro ya presentó su defensa? ¿Qué ha pasado con la defensa?

Lo importante es que se le han dado todas las garantías procesales para ejercer su derecho a la defensa.

Los plazos para la preclusión del caso Petro se acercan. ¿Alcanzarán a darle solución al expediente?

El artículo 52 del código de procedimiento administrativo señala que la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. Seremos muy rigurosos con el cumplimiento de dichos tiempos garantizando siempre a las partes su legítimo derecho de defensa y contradicción.

¿Cree que el presidente ha irrespetado al CNE, a usted y al magistrado Benjamín Ortiz?

Las afirmaciones que se lanzan a la opinión pública siempre tendrán impacto en la sensación de seguridad de nosotros los magistrados y sobre todo, en la estabilidad institucional del país. Sin embargo, los magistrados y en general, los funcionarios de la entidad, priorizamos el deber constitucional que nos ha sido asignado y en función de él, debemos hacer la labor que se nos encomendó desde nuestra posesión.

¿Qué responde a los señalamientos que le hacen desde el Pacto Histórico de no ser un investigador neutral al tener vínculos con el Centro Democrático?

El CNE es la máxima autoridad electoral de Colombia, nuestro propósito es dar garantías de imparcialidad a todos los colombianos, la labor que tenemos no es perseguir a nadie, sino cumplir con el propósito de blindar el sistema electoral.

¿Cómo ve el panorama para las próximas elecciones?

Estamos preparados institucional y organizacionalmente para asumir los desafíos que supone la realización de las elecciones y para garantizarle a la ciudadanía que su participación será libre, segura y decisiva. Nos ocuparemos de revisar las condiciones jurídicas de los candidatos, la observancia del calendario electoral en materia de publicidad electoral y lo relacionado con rendición de cuentas para garantizar que no se superen topes ni se usen fuentes de financiación indebida, y garantizar unas elecciones transparentes y confiables.

¿Apoya el financiamiento estatal de las campañas?

El Estado participa en la financiación de campañas en Colombia, hoy tenemos un sistema mixto, en el que concurren aportes privados y la financiación estatal.

¿Considera que es necesario hacer cambios en el CNE, por ejemplo, en la manera en que se eligen a los magistrados?

Creo que el actual diseño institucional persigue generar un equilibrio entre los partidos políticos, de ahí que sean estos los que postulen a los miembros del CNE. Pero una vez asumida la investidura, los magistrados guiamos nuestras actuaciones únicamente por las disposiciones constitucionales y legales.

¿Cree que el Gobierno respetará los acuerdos para que el reemplazo de César Lorduy también provenga de la oposición?

Quien está facultado para elegir el reemplazo de César Lorduy una vez le acepten la renuncia es el Congreso de la República.

¿Cómo está la relación con la Registraduría luego de su “separación’?

La relación entre el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, a pesar de la separación, sigue siendo institucionalmente respetuosa y de cooperación en la medida en que ambos órganos tenemos el mismo objetivo: garantizar la transparencia y la legitimidad de los procesos electorales en Colombia. El CNE y la Registraduría tienen competencias distintas, pero complementarias, y es fundamental que trabajemos de manera armónica para asegurar el buen funcionamiento del sistema electoral. Seguimos manteniendo una comunicación constante con la Registraduría para coordinar acciones y resolver cualquier desafío que se nos presente de cara a las elecciones futuras.

