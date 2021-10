“Sería injusto que se me tilde por el pasado del partido”: Caterine Ibargüen

Como si se estuviera preparando para ejecutar un salto triple, el narrador Javier Hernández hizo la introducción de Caterine Ibargüen. “En aras de la renovación, queremos presentar a esta ídola colombiana”, fueron las palabras del que es conocido como “el cantante del gol” antes de que la deportista diera el salto. Pero esta vez no fue a un foso de arena sino a una tarima. Y, en esta ocasión, no se trataba de una prueba en los Olímpicos o en la Liga Diamante de Atletismo. El salto de Ibargüen fue para hacer oficial su candidatura al Senado por el Partido de la U, que este miércoles hizo su relanzamiento de imagen.

“Doy este gran salto por todos los colombianos que quieren hacer realidad sus sueños. Tengo la certeza de que vamos a trabajar por el deporte en Colombia. El deporte como factor de cambio”, fue el corto discurso con el que la deportista dio a conocer que sus lides ya no serían en las pistas sino en las urnas. El evento se acabó con una lluvia de confetis y con una larga fila de los miembros de la U que querían una foto con la deportista que le dio una medalla de oro y otra de plata al país y que ahora es la fórmula con la que el partido dirigido por Dilian Francisca Toro busca recuperar los votos que se llevaron Roy Barreras, Armando Benedetti y otros que decidieron no seguir en la colectividad.

Tras el evento, Ibargüen fue la tendencia principal en las redes sociales. La discusión iba por dos lados: las dudas ante la candidatura de una persona que nunca antes había tenido experiencia en política y la aspiración por un partido como la U, que ha sido cuestionado por las actuaciones de algunos de sus miembros. En entrevista, El Espectador habló con Ibargüen sobre las dudas que dejó su aspiración. También dio las razones por las que tomó la decisión de incursionar en la política y aseguró que todo este sueño vino después de Tokio 2020. Además, dio detalle de sus propuestas y su posición en algunos temas de debate.

¿Cómo se gestó la candidatura de Caterine Ibargüen?

Toda mi vida he pensado en hacer las cosas bien, por lo que cuando estaba en Tokio pensaba solo en seguir representando a mi país en las pistas. Al terminar los Olímpicos sabía que debía tomar otra decisión y el camino era seguir luchando por el país. Me reúno con mi familia y las personas realmente importantes en esta toma de decisiones y me apoyaron y seguí el camino para tomar esta decisión. Gracias a Dios tenía como amiga a la doctora Dilian e hicimos unas reuniones donde decidí dar este salto.

¿Estaba planteada una posibilidad política desde antes de Tokio 2020?

Sí, mucha gente me abordó y me decían que había grandes posibilidades para eso pero en ese tiempo no era opción de vida porque el alto rendimiento no se combina con nada. Estaba dedicada a representar a Colombia en los Juego Olímpicos y lo hice de la mejor forma y planifiqué lo que iba a ser mi vida después. Me tomé un tiempo para pensar qué quería hacer de mi vida y de verdad que mi gran ilusión fue seguir trabajando por Colombia y este es un puesto muy importante para hacerlo.

¿Esto quiere decir que solo fue iniciativa suya?

Pues sí. Yo hice un estudio de cuál parte se estaba dando mejor el deporte y eso te lo da los resultados de juegos nacionales y fue el Valle. Y la doctora Clara Luz (Roldán), que era la que encabezaba Coldeportes, es la que impulsó eso. Entonces había tenido contacto con la doctora Dilian y sabía que estaba trabajando con el deporte y pues se está viviendo muchas dificultades allí, entonces fue que me incliné por ellos e hice contacto con el Partido de la U.

¿Se ve como María Isabel Urrutia, que ganó medalla y llegó al Congreso?

No, yo me veo como Caterine Ibargüen. Yo creo que he hecho una historia totalmente diferente a la de otros deportistas. He abierto muchos caminos y he creado mi historia a puño y sudor. Entonces no minimizo lo de ella, la respeto porque fue una de mis inspiraciones por ser una de las primeras en conseguir medallas olímpicas. Respeto su camino, pero he hecho un camino totalmente diferente. He tenido una preparación diferente. Soy una profesional en la salud y tengo una maestría. Creo que somo personas que tienen ilusiones por trabajar por el deporte, pero somos totalmente diferente.

¿No le da miedo que le pase como otros deportistas y personas de la farándula que pensaron traducir popularidad con votos y se quemaron?

No, ese no es mi temor. Todos los caminos que emprendo los hago con la ilusión de seguir siendo la campeona y la triunfadora que me ha caracterizado. Yo estoy proponiendo y estoy dando mi imagen, mi propuesta, mi historia de vida. Entonces que vengan las personas que se identifican y crean conmigo y los que no pues no. No creo que sería quemarse, es emprender un camino y todo lo que uno haga debe hacerlo con amor. Y si se dan las cosas, pues bien. Nunca caí en tristeza por perder una medalla, todas estas cosas me hicieron más fuerte y vamos a enfrentar la vida.

¿Hay alguna trayectoria política suya que no se conozca?

No, Caterine Ibargüen siempre fue una deportista entregada totalmente al deporte. Estuve entregada a la misión de mejorar la imagen de Colombia a través del deporte. En cada pista busqué dar los mejor como deportista y nunca estuve vinculada en la política. Es mi primer paso, por eso digo que es un salto muy importante y el primero hacia la política. Tengan la certeza de que lo haré de la mejor forma.

¿Cuál será el plan legislativo suyo si llega a ser elegida?

Hay unas propuestas que han sido mías, y si buscan videos de atrás lo verán, es que los jóvenes vean a través del deporte una posibilidad de salida. Creo que Colombia se olvida de trabajar en la base. Solo piensan en nosotros cuando podemos dar medallas. Por eso para mí es muy importante crear leyes para cobijar a estas personas que ven que a través del deporte pueden alcanzar sus sueños. Me interesa también el deporte en la educación, porque también los niños deben entender la importancia del deporte en la recreación. La recreación y la actividad física son tremendamente importantes y vitales. Para mí es un tema esencial trabajar en nuevas infraestructuras para el deporte, que tengan esa capacidad para que las personas puedan hacer deporte de alto nivel y me interesa mucho ir a enamorar al adulto mayor para que tenga una vida saludable a través de la actividad física. Hay muchas cosas y propuestas que estoy segura que a través del deporte se pueden hacer.

¿Va a tener propuestas más allá de lo deportivo?

A veces minimizan el deporte, pero es que tiene una magnitud tan grande porque uno puede hablar de todo, como el deporte y la seguridad. Uno puede ver que un niño que no tiene oportunidades de tener un balón es más fácil que lo recluten los grupos armados. En cambios si se les da la opción de llegar a ese barrio y decirles que hay un equipo de fútbol o de voleibol que les dé una oportunidad, o incluso con la cultura, se lo estamos arrebatando al grupo armado. En vez de darles armas se les da un balón. Con el deporte también se trabaja la salud. Cuando se sufre de diabetes lo primero que dicen es que hagan actividad física y hay muchos que lo saben. Con el deporte podemos hacer leyes grandísimas. Es una herramienta tan grande el deporte que incluso podemos hablar de economía. Cuando hay un partido de fútbol, incluso las personas que salen a vender las botellitas de agua se están lucrando de este gran partido. Crear competencias de alto nivel es importante. Por ejemplo, crear pistas para que vengan atletas a nivel mundial para que vengan atletas a nivel mundial que normalmente solo se conocen en la pantalla. Eso es incentivar la economía. No es que solo me vean como la voz del deporte, es que el deporte impacta muchas cosas en la sociedad.

¿Qué le responden a los que ven con pesar que se haya lanzado por un partido con cuestionamientos, como lo es la U?

El Partido de la U es un partido que ha trabajado mucho por el deporte. Además, es dirigido por una mujer que es algo que muy pocas veces vemos. Es la posibilidad de que las mujeres seamos fuertes en un campo tan masculino. El partido de la U es de centro, por lo que tenemos que trabajar desde allí para cambiar el país. Entonces son muchas cosas con las que me identifico. Pero, independientemente, Caterine, sin importar por el partido al que se hubiese inclinado, hace parte de Colombia y de un país que sueña con un futuro mejor. Entonces yo digo que no importa el partido por el que me hubiera ido, iba a ser criticada, porque Colombia está acostumbra a que la política se hace por herencia y no la hagan las personas que hemos sufrido, porque ninguno de mis triunfos fue fácil. Yo vengo del Urabá, una tierra totalmente diferente. Fui criada por mujeres con dificultades, pero a puño y sudo he sido lo que soy. Merezco tener una voz y a ayudar a que los personas puedan realizar sus sueños. Tener una voz que venga de una región y que no le debe nada a nadie es el cambio que necesita el país y es la oportunidad que nosotros tenemos.

¿No cree que esa mala imagen que puede tener la U la puede terminar afectando en su imagen?

Yo creo que si se me compara con algo del pasado del partido, pues es injusto porque Caterine Ibargüen solo ha estado a partir de hoy y hacia adelante. Vengo con una trayectoria totalmente transparente en el deporte, sin dopaje y sin ninguna dificultad. Soy una persona con uno valores que nunca van a ensuciar con nada ni con nadie. Y menos ahora que seré la voz de muchas personas. Sería injusto que se me tilde por el pasado del partido o con un futuro en el que digan que yo haré parte de eso.

¿Qué le responde a los que ven con suspicacia su candidatura porque la ven como un intento por simplemente arrastrar votos?

Les digo que está bien, igual como estrategia del partido me parece una parte importante. Y necesitamos trabajar para ser un partido más fuerte y si lo logramos vamos a tener más consistencia con mis ideales. Como cabeza voy a intentar hacer lo mejor posible. Sé que mucho vienen haciendo fila, pero todos juntos podemos hacer un trabajo conjunto por el partido. Es una buena bandera.

¿Cómo abrirse paso en un congreso que ha sido tan criticado por la corrupción y el clientelismo?

Espero llegar de una forma fuerte y exponer lo que he sido durante toda mi vida. Yo vengo de una parte competitiva, pero aquí no vengo a competir sino a ganar por un país. Vamos a ganar todos, no me voy a sentir a discutir con nadie ni nada. Voy a llevar mis propuestas y si quieren al país me van a ayudar a hacerlas realidad. Mi puesto no es por ganar nada, desde niña he tenido que sufrirla y estoy dispuesta seguirlo haciendo. Quiero llegar con la misma sonrisa, motivación y la disciplina que me caracteriza como deportista.

¿No teme que su propuesta se vea cerrada al no participar en esas dinámicas?

Eso va a ser muy difícil. Pero intentaré enamorarlos de mis propuestas para que se hagan realidad. Porque como digo, es en beneficio del país y todos los que estén sentados en el Congreso deben trabajar por eso. Por favor que nos den la oportunidad a la gente que queremos que el país mejore. No le tengo miedo. Me he enfrentado a estadios tan gigantes y con tantas personas que no siento ningún miedo. De la misma forma que me preparé para cada competencia me prepararé para cualquier debate.

¿Cómo ha sido la construcción de su campaña?

Hasta ahora estamos empezando. Este miércoles fue el lanzamiento. Pero estoy tan segura. Ahora todo se está trabajando por redes y cuento con unas plataformas totalmente fuertes y ahí haré gran parte de la campaña. Cuento con el respaldo del partido y el amor de Colombia. Vamos a ir a cada región para exponer nuestros objetivos y darle a conocer por qué estoy en esto y por qué quiero. Soy una persona que me ha tocado tan duro que solo es cambiar de objetivo, pero con la misma disciplina.

El congreso ha Sido temeroso o reacio o a legislar en temas como el aborto, la eutanasia y el consumo adulto del cannabis, ¿cuál es su posición en estos temas?

Claramente mi postura es el deporte. Soy una enfermera profesional y voy a favor de la vida de forma contundente. En la cuestión del aborto, mi palabra es que es dependiendo cómo se da el embarazo. Una mujer que es violada creo que debe tener el derecho sobre su embarazo. Además, a las que quedan embarazadas por falta de educación sexual pues implementar la educación sexual porque hay muchísimos métodos de planificación. Así se escuche como controversial lo que digo es que depende de la forma en que se dé el embarazo. En la eutanasia, si una persona está en estado crítico y no tiene una vida feliz, si es imposible tener una vida digna, debemos tener empatía con esas personas para que decidan sobre su vida. Y con la marihuana sí debo decir que estoy completamente en contra de ella porque soy una persona que hace deporte y voy en contra del tabaco y todas esas sustancias que no nos llevan a ninguna parte.

¿Cuál es su propuesta en temas de mujeres, de comunidades afro y del Urabá antioqueño?

Claro, del Urabá vengo y trabajaré fuerte por este. Me uniré a todas las campañas que trabajen por las etnias, no solo a los afro, también los indígenas y otras identidades. Necesitamos trabajar por las etnias y estaré a favor de lo que venga en beneficio de Colombia. Yo daré mi voto por esos proyectos. Yo soy afro, y orgullosamente negra, pero creo que Colombia entera es Caterine. Yo no puedo distinguir la familia negra de la blanca, porque todos vibraron conmigo y necesitamos ese voto de confianza. Sé que la parte negra es discriminada, pero hay que enseñar que tenemos posibilidades porque soy un ejemplo de que sí se puede.