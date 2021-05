José Luis Correa, del Partido Liberal, dio positivo por coronavirus luego de que personal de la Cámara se sometiera a pruebas por prevención. Aunque en algunos medios indican que las plenarias se retomarán desde el 15 de junio, Carlos Cuenca, presidente de la corporación, dice que está a la espera de los protocolos para tomar una decisión.

Luego de que el representante José Luis Correa, del Partido Liberal, diera positivo a la prueba de coronavirus, la Dirección Administrativa de la Cámara ordenó el aislamiento preventivo de todas las personas que han participado de las sesiones plenarias de manera presencial, incluyendo a la Mesa Directiva de la Cámara, representantes, personal de aseo, cafetería y seguridad.

Tras conocida esta directriz, algunos medios han indicado que por ese motivo el presidente de la Cámara, Carlos Cuenca, pospuso la próxima plenaria para el 15 de junio, luego de que se cumplan los días de cuarentena reglamentarios para volver al Salón Elíptico, así como el tiempo suficiente para hacer el proceso de desinfección de las instalaciones usadas por el personal.

No obstante, cuando El Espectador consultó a Cuenca este aseguró que aún no ha tomado dicha decisión a la espera de los protocolos que le remitirá la Secretaría de Salud de Bogotá. Y en ese sentido, tampoco se sabe si la plenaria se realizará de forma virtual, como se hizo a principios de la cuarentena, para no suspender el trabajo que se ha venido adelantando los pasados días con el trámite de proyectos.

La representante de la Alianza Verde, Juanita Goebertus, le pidió al presidente no posponer las plenarias y recurrir a los medios virtuales: “El Congreso debe funcionar: virtual, semi-presencial o presencial. ¡Pero funcionar!”, manifestó la parlamentaria en sus redes.

Respetuosamente le pido al Presidente de la @CamaraColombia @CuencaGuainia que NO posponga las sesiones como consecuencia de esta carta.



El Congreso debe funcionar: virtual, semi-presencial o presencial. ¡Pero funcionar!



Suspender del todo pone en riesgo el Estado de derecho. pic.twitter.com/W3otPvnLHn — Juanita Goebertus (@JuanitaGoe) June 3, 2020

El viernes pasado, por prevención, los representantes que sesionaron desde el Capitolio se sometieron a una prueba de coronavirus, entre ellos Cuenca, hasta el momento el único que dio positivo fue Correa quien en sus redes manifestó que se encontraba asintomático.

Nota del editor: Tras publicado este artículo, se conoció que las sesiones plenarias continuarán, pero de manera remota. El presidente de la Cámara y un equipo reducido de personas para garantizar la transmisión de la sesión serán los únicos autorizados para entrar al Capitolio.