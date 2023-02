“Si Fedegán cumple su palabra, tendremos reforma rural”, asegura presidente Petro

La administración Petro firmó un acuerdo con Fedegán para comprar tres millones de hectáreas de tierras. Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO

El presidente Gustavo Petro habló nuevamente sobre su intención de dar cumplimiento al primer punto del Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc en 2016, a través de la reforma rural integral. Según dijo el mandatario, tiene la confianza en que su administración logre avanzar con esta iniciativa, pero resaltó que en gran medida dependerán de que la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) cumpla el acuerdo que firmaron.

“Estoy absolutamente convencido de que podemos hacer la Reforma Agraria que la historia de Colombia no pudo hacer, es el momento y ese es el sinónimo de la paz”, dijo el primer mandatario. Aún así, manifestó que “si Fedegán cumple su palabra y tenemos los recursos en el presupuesto para comprar la tierra ya, y que todo este Gobierno se dedique durante estos años a eso, podemos hacer una Reforma Agraria y podemos poner al campesinado como sujeto de derechos en la Constitución”.

Petro recordó que “el primer punto del Acuerdo de Paz con las Farc dice que se entregarán 3 millones de hectáreas de tierras a campesinas y campesinos, y que se titularán 7 millones de hectáreas allí, donde están las campesinas y los campesinos”. De la misma manera, manifestó que cuando llegó a la Presidencia encontró que desde la firma del Acuerdo solo se habían entregado “17.000 hectáreas de 3 millones de hectáreas” que estaban acordadas.

De acuerdo con el mandatario, cumplir el Acuerdo y lograr la reforma rural integral son acciones encaminadas para la “paz total” que busca su Gobierno. “La sociedad puede decir que ese Acuerdo con las Farc no nos interesa. Es el compromiso del Estado para construir la paz, no tanto es el compromiso del Estado con las Farc, sino con la sociedad. A partir de esa mala, aberrante e irracional distribución de la tierra es que hemos tenido violencia, no solamente por las Farc, sino desde antes”, dijo Petro.

En octubre de 2022, el gobierno Petro suscribió un acuerdo con Fedegán, para comprarle tres millones de hectáreas de tierra que son propiedad de la Federación. Dicha transacción le costaría al Estado entre $30 y $60 billones. En ese momento, José Féliz Lafurie, presidente de Fedegán y hoy negociador del Gobierno con el Ejército de Liberación Nacional (Eln), le dijo a este diario que “el acuerdo es muy amplio, es un acuerdo que además de permitirle al gobierno cumplir con el Acuerdo de Paz con las Farc, lo hace ver de tal manera que le va a permitir además mandar un mensaje de tranquilidad al sector ganadero”.

Asimismo, en esa oportunidad el ganadero explicó que el Gobierno tendría que sí o sí llegar a negociar con ellos, ya fuera ahora o en el futuro, porque “el sector ganadero tiene 37 millones de hectáreas, de las 55, por consiguiente, si el gobierno va a adquirir tierras por cualquier título, pues evidentemente tendrá que pasar por la tierra ganadera”.

