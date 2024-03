“Nos está echando encima a un grupo de sicarios”: duro choque por reforma a la salud

Senadores tuvieron fuerte agarrón por reforma a la salud. Foto: Archivo Particular

Durante la sesión plenaria de este martes, en la que se votó la moción de censura contra el ministro Iván Velásquez y se discutió la reforma pensional, el senador Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, tomó la palabra para denunciar que él sus compañeros que piden archivar la reforma a la salud ha recibido amenazas de sectores afines al Gobierno.

Pinto hizo referencia a un trino de la senadora María José Pizarro sobre las movidas de recusaciones e impedimentos que podrían enredar aún más el trámite y aseguró que ella y otros congresistas del Pacto Histórico han propiciado ataques en redes contra quienes se oponen al proyecto. “Lo que usted nos está echando encima es a un grupo de desadaptados, de sicarios”, dijo el senador.

“Senadora María José, si lo que usted pretende es echarnos la opinión encima, eso es lo de menos, (…) pero lo que usted nos está echando encima es a un grupo de desadaptados, de sicarios”: senador Pinto, firmante de ponencia negativa de reforma a la salud, a senadora Pizarro. pic.twitter.com/eR1QWEV9RV — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 19, 2024

Pinto, además de reclamar garantías de seguridad, le pidió a la presidenta de la Comisión Séptima, Martha Peralta, convocar cuanto antes el debate de la reforma, para así poner a votación la ponencia de archivo. Según explicó, en lo que va del periodo legislativo no han debatido sobre el proyecto y solo se radicó una ponencia positiva a espaldas de quienes tenían reparos.

La senadora María José Pizarro le respondió que ella no “le tira encima a nadie” y que está de acuerdo en que se deben abrir nuevos espacios de diálogo y concertación de la reforma a la salud. “Es un común denominador que en las redes sociales, cuando publicamos algo, nos caigan distintos sectores con improperios”, agregó.

El senador Wilson Arias, que también fue interpelado por Pinto, dijo que la acusación es “ruin” porque no ha promovido ninguna persecución contra sus compañeros. “No es mi comportamiento, no es mi talante; por el contrario, he protegido en cuanto ha sido posible a mis contradictores”, aseguró.

La puja por la reforma también escaló luego de la propuesta del presidente Petro de llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente, la cual generó una oleada de cuestionamientos en el Congreso, de algunos que la consideran inconveniente para el país y de otros que señalan que no está claro que hay detrás o que, como lo dijo el presidente del Congreso, Iván Name, sería tramitada por un camino distinto al del Congreso.

