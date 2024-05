“Pido principio de oportunidad para contarle toda la verdad al país”: Sneyder Pinilla

Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD. Foto: UNGRD

El exsubdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla, dijo este lunes en Caracol Radio que busca un principio de oportunidad con la Fiscalía General y que tiene todas las pruebas para demostrar que al Congreso llegó dinero del gobierno del presidente Gustavo Petro para el trámite de las reformas.

“Sé que cometí una falla, pero no es justo que termine pagando por algo que no tenga nada que ver. Las personas que nombré dentro de la matriz son muy poderosas”, indicó Pinilla.

De acuerdo con Pinilla, Sandra Ortiz, quien dejará su cargo como consejera presidencial para las Regiones, habría sido el puente del Gobierno para hacer dos pagos: uno por $3.000 millones para el presidente del Congreso, Iván Name; y otro por $1.000 millones para el presidente de la Cámara, Andrés Calle.

Pinilla sostiene que tiene cómo demostrar ante la justicia los señalamientos que ha hecho y menciona que fue él personalmente quien le entregó el dinero a Calle: “Yo no me iba a meter en esta situación si no estuviera seguro de lo que estoy haciendo, tampoco lo hago por salvarme. Veo que el doctor Calle dice que no me conoce, cuando tengo la evidencia de que él mismo envió la dirección del apartamento. Al doctor Calle le entregué directamente los $1.000 millones”.

Finalmente, le hizo una petición a la Fiscalía que comanda Adriana Camargo: “Pido que me aprueben un principio de oportunidad para proteger mi vida y así pueda estar más tranquilo para contarle toda la verdad al país con detalles”.

