Soldados de batallón de desminado que pedían auxilio en Huila fueron evacuados

Batallón de desminado humanitario 5 pide auxilio desde Baraya, Huila. Foto: Captura de video

El video era alarmante. Cerca de dos decenas de soldados desminadores del Ejército formados en dos hileras, desarmados, detrás del vocero que leía un comunicado: “Les pedimos un S.O.S.; somos el Batallón de Desminado Humanitario No. 5, los que fuimos afectados por grupos armados el 31 de mayo de 2023. Nos dieron 24 horas para salir del territorio, no nos quisieron sacar, la población civil ya no nos deja estar en sus casas, en sus predios ni mucho menos al lado de ellos por temor a las represalias”.

La grabación, enviada desde el municipio de Baraya (Huila), se hizo viral en cuestión de horas y varias figuras políticas del país condenaron la amenaza a quienes cumplen tareas de desminado humanitario. El Ejército emitió un comunicado en el que revelaba que 16 soldados y dos suboficiales de ese batallón que habían sido afectados en la acción del 31 de mayo ya habían sido evacuados el día anterior.

Ahora, las autoridades han confirmado que el otro personal que todavía quedaba allí, el que grabó el video, ya fue evacuado de la zona. Así lo confirmó el Ministerio de Defensa, desde cuya cuenta en Twitter se publicó un video que mostraba la evacuación del “segundo grupo de soldados desminadores” desde Baraya.

Así fue la evacuación del segundo grupo de soldados desminadores que se encontraban en área rural del municipio de Baraya, Huila, y que pertenecen al Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario N.° 5. pic.twitter.com/PeVljE6Noh — Mindefensa (@mindefensa) June 3, 2023

El propio presidente Petro se refirió a los hechos. En su cuenta de Twitter, aseguró que se dispusieron cinco pelotones de seguridad para esa área de operaciones y dos destacamentos del Gaula en las cabeceras de Baraya y de Tello. Agregó que el esfuerzo operacional en esa área de desminado humanitario se mantiene.

Según el mandatario, el comandante de la brigada de desminado del Ejército, así como el del batallón involucrado en los hechos, se reunieron a dialogar con los soldados afectados.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) ya había rechazado el ataque al batallón de desminado en Baraya. En un pronunciamiento, se habían referido directamente al grupo armado que lo cometió, el Estado Mayor Central (EMC), de la disidencia de las FARC: “Llamamos al EMC - FARC a que, de conformidad con el DIH, asuma sus compromisos y respete el trabajo de los equipos de desminado humanitario”.

En ese mismo comunicado, la OACP revelaba además que por cuenta de amenazas y acciones armadas, había operaciones de desminado humanitario suspendidas en Antioquia, Meta y Caquetá.