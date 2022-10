“No nos cansemos de buscar la paz”: Aida Quilcué tras salir ilesa de atentado

Aida Quilcué, de la comunidad nasa, es la primera mujer indígena que ocupa una de las dos curules especiales para las poblaciones indígenas del país en el Senado, que fueron creadas por la Constitución de 1991. Foto: Cristian Garavito

Unos seis impactos de arma de fuego recibió la camioneta de la senadora Aida Quilcué (MAIS), mientras se movilizaba el sábado por el departamento del Cauca. La denuncia la hizo la propia congresista, electa por la circunscripción especial indígena, tras haber sido víctima del atentado del que salió ilesa. Tras el ataque, la senadora recibió cientos de expresiones de apoyo y solidaridad por parte de líderes sociales, defensores de derechos humanos y de sus colegas en el Congreso.

Desde varias orillas políticas, incluida la oposición, solicitaron al Gobierno y las autoridades aumentar las medidas de protección a la senadora, quien tras el ataque instó a la Unidad Nacional de Protección a garantizar el derecho a su vida y seguridad. Quilcué también agradeció las muestras de apoyo y en un video que publicó en sus redes sociales.

“Quiero agradecerle a las autoridades del Consejo Regional Indígena del Cauca, a la Guardia Indígena y a toda la solidaridad que he recibido hasta el momento de los medios de comunicación, de los defensores y defensoras de derechos humanos, Fiscalía, pero también de muchos amigos del Congreso, del Gobierno y a la Fuerza Pública, para que pudiéramos llegar bien a este sitio”, dijo la senadora, y concluyó sobre la importancia de no desfallecer en los esfuerzos por buscar la paz. “Solo pido que no nos cansemos de buscar la paz. Necesitamos estar libres, vivos y necesitamos trabajar muy fuerte por la paz de Colombia”, añadió.

Desde el Gobierno rechazaron el ataque del que fue víctima la senadora y coincidieron en la necesidad de avanzar en la búsqueda de la paz. La vicepresidenta Francia Márquez le manifestó su “solidaridad profunda” y destacó la importancia de su mensaje. “Seguiremos trabajando por la paz de y por la garantía de la vida y la seguridad de todas las personas”, expresó.

En eso coincidió el ministro del Interior, Alfonso Prada, quien hizo público un mensaje en el que sentenció que desde el Gobierno no cesarán los esfuerzos “hasta lograr la ‘Paz total’ garantizando la protección de la vida”. El ministro, quien también mostró su profundó rechazo contra el atentado dijo además que “los líderes y lideresas no pueden seguir siendo víctimas de la violencia y la intolerancia”. En esa misma vía, el ministro de Justicia, Nestor Osuna, señaló que este tipo de ataques hacen necesario avanzar en “construir rápido la paz total”

Desde la bancada de gobierno en el Congreso también pidieron avanzar en la protección de la vida de líderes como Quilcué, quien en 2017 ya había recibido amenazas de muerte tras defender una minga. El presidente del Senado, Roy Barreras (Pacto Histórico), no ocultó su asombro debido a que la senadora “es una lideresa indígena, una defensora de derechos humanos, es la vicepresidenta de la Comisión Constitucional, es una mujer, ¿y no puede transitar con seguridad por su territorio?”. El senador urgió así a la investigación y captura de los autores del ataque.

También declaró su “absoluto rechazo” al ataque el representante especial de la Secretaría General de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, quien aseguró que “su ejercicio político, en pro de comunidades indígenas y derechos humanos, es fundamental para consolidar la paz en Colombia”.