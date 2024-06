“Somos demócratas y no vigilamos a nadie”: Petro niega perseguir a la oposición

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Este martes, el presidente Gustavo Petro negó la existencia del Grupo Orión, el cual, según señalamientos en redes sociales, estaría presuntamente destinado a perseguir a periodistas y miembros de la oposición. El primer mandatario calificó las acusaciones como parte de una campaña de desinformación.

“A partir de estas tecnologías, grupos neonazis que se dicen uribistas buscan la destrucción del gobierno nacional; algunos políticos les hacen caso”, dijo Petro.

Este señor no existe es un perfil falso. A partir de estas tecnologias grupos neonazis que se dicen uribistas, buscan la destrucción del gobierno nacional; algunos políticos les hacen caso. Dos ideas falsas manejan en esta historia que estan construyendo.



El presidente identificó dos ideas falsas que, según él, se están promoviendo en esta narrativa. La primera es que su gobierno quiere destruir el país, cuando, de acuerdo con él, su objetivo es construir “una Colombia grande, llena de vida y paz y puntal de una nueva humanidad”.

La segunda es que su administración vigila a los opositores, una práctica que Petro asegura es completamente ajena a su gobierno. “Nosotros somos demócratas y no vigilamos a nadie. En la DNI no hay aparatos de interceptación. Solo un scanner de ondas radiales que viene de antes y no tiene capacidad de interceptación”, aclaró.

Petro también reafirmó su compromiso con la democracia y rechazó cualquier intención de instaurar dictaduras o autoritarismos. “Queremos una democracia profunda”, aseguró, instando a los miembros de la oposición a no caer en las trampas organizadas por grupos que buscan dividir a la sociedad colombiana y perpetuar un estado de conflicto. “Pueden confiar en este gobierno que jamás quebrantará los principios y valores democráticos”, prometió.

El presidente también se refirió a la integridad dentro de su administración, garantizando que cualquier persona que se enriquezca ilícitamente o rompa los principios democráticos será expulsada inmediatamente del gobierno.

