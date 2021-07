“Su discurso refleja falta de visión y legado”: Oposición arremete contra Duque

Tras el discurso del primer mandatario en la instalación del Congreso, desde la oposición hubo quienes aseguraron que el mandatario pintó “un país paradisíaco, que no se parece en nada al desastre que está dejando”. Reacciones.

Este martes, durante la instalación del Congreso, el presidente Iván Duque pronunció su habitual discurso, en el que instó a decirle no “a los promotores del odio” –en referencia a las elecciones de 2022–, se declaró orgulloso de la Fuerza Pública y hasta se comprometió no solo a reconstruir San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sino a cerrar 2022 con 35 millones de vacunados. Ante ello, las críticas y reproches de la oposición no se hicieron esperar, advirtiendo que ‘falta visión’ y que ‘guardó silencio’ frente a otras problemáticas.

Uno de los primeros en reaccionar fue el senador y precandidato presidencial Gustavo Petro (Colombia Humana), que respondió al llamado hecho por Duque, quien sostuvo que los colombianos “no quieren un debate político agresivo, de insultos y ataques”, e invitó a rechazar “el camino de la mentira y la calumnia”, diciéndoles no a los “promotores del odio”.

Ante ello, Petro sostuvo que “solo puede haber odio en quienes hacen trizas la paz. Odio hacia la gente, hacia el pobre, hacia el joven, hacia la humanidad”.

La representante Juanita Goebertus (Alianza Verde) fue otra de las que recriminó fuertemente el discurso del primer mandatario, advirtiendo que “refleja la falta de visión y legado de este Gobierno”. Según la congresista, lo expuesto por Duque fue “apenas una rendición de cuentas y eso que con varias imprecisiones”. Reclamó que el presidente guardó silencio sobre crecimiento de mascares, desplazamientos, víctimas de minas y homicidios de líderes.

El discurso del Presidente del #20DeJulio refleja la falta de visión y legado de este Gobierno.



Apenas una rendición de cuentas y eso que con varias imprecisiones.



Desde la Alianza Verde, el representante Mauricio Toro calificó como “increíble” que el presidente haya dicho que “la nueva riqueza” del país es la biodiversidad, cuando hace un mes ‘hizo todo lo posible’ por hundir el Acuerdo de Escazú.

Es increíble que el Presidente @IvanDuque diga que "la nueva riqueza es nuestra biodiversidad", pero hace un mes haya hecho todo lo posible para hundir el Acuerdo de Escazú.



El también representante Sergio Marín (Comunes), señaló a su turno que en su discurso Duque pintó un país que “no existe (…) lleno de mentiras e hipocresías”. Para el congresista, la descripción es de “un país paradisíaco, que no se parece en nada al desastre que está dejando”.

En su discurso hoy en la instalación del Congreso, Iván Duque pinta un país que no existe; está lleno de mentiras e hipocresías.



Incluso, el representante Juan Carlos Losada (Partido Liberal) calificó lo dicho por Duque como “el discurso de Narnia”, en referencia a un filme de ciencia ficción: “Dan pena los aplausos del Congreso. Son la prueba de cómo viven arrodillados. Mientras la clase política aplaude, los ciudadanos se preparan para derrotarlos en las urnas”.

Pese a las voces críticas, hubo quienes salieron en defensa del mandatario e incluso, elogiaron su intervención. Es el caso del exministro del gobierno anterior y precandidato presidencial Mauricio Cárdenas, que sostuvo que Duque mantuvo un tono “de agenda de unidad nacional, con objetivos prácticos. No las viejas peleas del pasado”.

Por su parte, el senador del Centro Democrático Santiago Valencia agradeció al jefe de Estado “por mantener el orden y la democracia en un tiempo en el que la campaña de la izquierda es desestabilizar nuestras instituciones”.