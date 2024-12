“Vienen más recortes”: Bolívar anunció el fin de subsidios y explicó el plan de 2025

Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social. Foto: Prosperidad Social

En un video de más de 10 minutos publicado en sus redes sociales, el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, se refirió a las críticas que ha recibido por la falta de pagos del subsidio de Colombia sin Hambre. Según dijo, la entidad que maneja también se vio afectada por los recortes presupuestales, por lo que dejó de recibir cerca de $1,7 billones, lo cual afectó las transferencias.

Más allá de este punto, el funcionario se enfocó en lo que vendrá para los subsidios en 2025 y dio una noticia que no cayó bien en muchos sectores. “Yo no les puedo decir mentiras, el año entrante no se va a pagar Colombia sin Hambre. Desaparece (...) ustedes tienen que concientizarse que se acabó ese subsidio y otros que se van a acabar”, dijo Bolívar.

Así las cosas, el director del DPS explicó las opciones que tendrán los hogares que hasta este mes estaban recibiendo montos que iban entre los $200.000 y los $500.000. Bolívar dijo que la orden del presidente Gustavo Petro es que todos se organicen en cooperativas en todos los municipios y hagan un emprendimiento.

“Tienen que organizarse y trabajar. Nosotros les vamos a facilitar las herramientas, por un lado toda la asesoría para que hagan las cooperativas y, por el otro, el crédito, acabamos de firmar un convenio con el Fondo Nacional de Garantías. Ellos les entregarán a los bancos un 90 % de garantías para que les hagan los préstamos”, explicó.

Según explicó Bolívar, el Gobierno destinará $500.000 millones para todas las personas que se asocien. En este punto, el director del DPS habló de los únicos tres subsidios que se mantienen en pie, entre estos el de adultos mayores, que se amplía de 1,7 millones a 2.8 millones de beneficiarios y de $80.000 a $230.0000 en las transferencias.

Así mismo, se seguirán pagando la Renta del cuidado, que es para mujeres cabeza de hogar con hijos menores de 6 años y la devolución del IVA. “Los demás, desde ya, deben organizarse y empezar a trabajar. Lo siento mucho pero este es el mensaje, yo aquí soy un mensajero, un empleado y recibido órdenes” remató Bolívar. Finalmente, el director del DPS dijo que el presidente Petro “colabora” a la situación subiendo el salario mínimo en 9,5 %.

