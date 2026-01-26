Logo El Espectador
Surge “guerra fría” en Cancillería: quedan en vilo cargos diplomáticos claves en elecciones

Gobierno declaró insubsistente a funcionario con más de dos décadas de carrera en el servicio exterior. Casos similares se registraron en México, Perú, Australia y otros países. Advierten de ajustes en nómina con fines electorales.

Luna Mejía Farías
26 de enero de 2026 - 11:05 a. m.
Canciller Rosa Villavicencio, presidente Gustavo Petro, exembajador en Turquía Julio Riaño y quien sería el reemplazo de Riaño, Yenniffer Edilma Parra.
Las alarmas vuelven a prenderse en el Palacio de San Carlos. La tensión lleva cociéndose todo el mes de enero e involucra la llegada de contratistas a oficinas lideradas desde la sede principal de la Cancillería, por lo que habrían sido relegados miembros de la carrera diplomática y, de paso, desencadenando una especie de enfrentamiento silencioso entre quienes han arribado en las últimas semanas y funcionarios que llevan varios años en el servicio exterior. No son pocas las voces que, desde diferentes orillas, aseguran que existe la...

Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en temas relacionados con violencias basadas en género y construcción de memoria. En la actualidad cubre temas políticos en el panorama colombiano.lmejia@eleespectador.com
EDUARDO BENAVIDES LEGARDA(72582)Hace 17 minutos
Por donde se raspe del gobierno PETRO sale pus.
enriqueparra1978(84821)Hace 30 minutos
La meritocracia se la han inventado los partidos tradionales, liberal y conservador, para apoderarse de por vida de los cargos de la administración. No se necesita tanto conocimiento para gobernar. La dirección del Estado se hace con el corazón y con el ánimo de servir. Qué han hecho por Colombia esos personajes que tanto lamentan la salida del gobierno. Nada. Colombia no los tiene en el radar por sus méritos, salvo que han gozado en los gobiernos de derecha más de 20 años devengando.
  • Michael Myers(apgw0)Hace 4 minutos
    Lo hizo duque, y no les gustó. Ahora lo hace el borracho, y si les gusta y es loable. En fin, la hipocresía.
ART RT(16144)Hace 35 minutos
Petro es caos, corrupción, mentira, muerte. Cepeda, peor aún.
