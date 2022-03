Susana Correa presentó su renuncia como militante del Centro Democrático

A Correa se le vio varias veces en el Congreso, como funcionaria de gobierno, cerrando filas alrededor de ministros que fueron objetos de debates de moción de censura. / Cortesía

A mitad de mes, Susana Correa, exdirector del Departamento de Prosperidad Social y recientemente posesionada ministra de Vivienda, presentó su renuncia como militante del Centro Democrático, carta que hasta ahora se conoce.

“Por medio de la presente me permito presentar mi renuncia a esta colectividad, la cual he acompañado desde sus inicios y he sido parte de todo su proceso de crecimiento, formación y consolidación con la cual me identificaba plenamente. Sin embargo, en estos momentos no comparto las decisiones tomadas por el partido”, se lee en la carta.

Lea: Susana Correa se posesionó como ministra de Vivienda.

Aunque no da muchos detalles de las desavenencias con la colectividad, señaló que los ideales del partido no se han mantenido, sino que se han “privilegiado intereses personales de sus directivos, desdibujando a todas luces los intereses de la colectividad”.

“La decisión que tomo de renunciar al partido ha sido analizada desde hace algún tiempo, en el cual he podido reflexionar sobre mi desacuerdo con las decisiones, posturas y manejos que hoy materializo manifestando mis inconformidades y mi imposibilidad de continuar como militante por lo ya expuesto”, concluyó, agradeciéndole a Álvaro Uribe.

Su decisión fue criticada por la senadora María Fernanda Cabal. “Este Gobierno renunció a gobernar con el partido que lo llevó al poder. Usted ministra forma parte del equipo de Gobierno. Recuerde que fue el legado de Uribe el que les dio la oportunidad de servir desde los más altos cargos del Estado. No es de recibo su renuncia”, escribió en Twitter.

Otros lamentaron su salida del partido. “El Centro Democrático en el Valle del Cauca pasó de tener cuatro congresistas a uno. Lástima perder a la doctora Susana Correa, quien además de ser hoy ministra y exdirectora del DPS, fue la única persona capaz de organizar el partido en el departamento, obteniendo grandes logros”, manifestó Luis Felipe Collazos, edil de Cali y delegado ante el directorio departamental del Valle.

Correa ha sido una ficha importante en el partido y lo ha acompañado desde sus inicios, fue senadora en 2014 en la lista cerrada que arrastró Álvaro Uribe y fue la principal líder en consolidar la colectividad en el Valle. En el gobierno Duque, como directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), ganó preponderancia debido al liderazgo que tuvo en el desembolso del Ingreso Solidario y otros programas sociales en atención a la pandemia, así como su papel criticado como gerente de la reconstrucción de San Andrés, tras el paso del huracán Iota en noviembre de 2020.