Estos son los cuatro momentos que “calentaron” la relación entre Trump y Petro

Detrás de la suspensión de Estados Unidos del trámite de visas en Colombia, el retiro de las mismas a todos los funcionarios del gobierno y el aumento de aranceles, hay una serie de eventos y, en especial, pronunciamientos que fueron calentando la relación entre el presidente Gustavo Petro y el recién posesionado Donald Trump.

Si bien desde que Trump estaba en campaña electoral el presidente Petro ya hacía algunos comentarios contra el proyecto político del estadounidense, fue en las últimas dos semanas que el panorama se agitó, dando como resultado la suspensión del trámite de las visas.

Minutos después de esta decisión de Estados Unidos, el mismo presidente Trump informó que se aplicarán otras medidas, como el aumento en la tarifa de aranceles, el retiro de visados a todos los funcionarios del gobierno colombiano y a la familia presidencial y el endurecimiento en las inspecciones en aduanas.

Petro cuestionó la lista de invitados a la posesión de Trump

El pasado 14 de enero, faltando seis días para que Trump se posesionara, el presidente Petro criticó que al acto protocolario no se haya invitado a los sectores progresistas. Dijo que Estados Unidos no quería hablar con la diversidad.

“Cuestiono que a la posesión de Trump vaya solo la extrema derecha, invitada por él, o como en el caso colombiano, por su partido, incluso la extrema derecha manchada con las masacres. No quieren hablar con la diversidad y, por tanto, quieren imponer”, dijo el mandatario en su cuenta de X.

Los comentarios que lanzó el día de la investidura de Trump

El pasado 20 de enero, el mandatario Petro no envió ningún tipo de mensaje de felicitación a Trump, como lo hicieron algunos de sus homólogos, incluso progresistas. En su lugar, respondió a una frase en la que se afirmaba que con la llegada de Trump su proyecto se quedaría solo: “Así sea en los ‘cien años de soledad’ que ha vivido Colombia, lucharemos por la paz y por la vida”.

También reaccionó al saludo que hizo Elon Musk durante la investidura y que han calificado como nazi. “No van los EE. UU. hacia la vanguardia del mundo sino a la retaguardia. La Europa decidirá si va detrás de la retaguardia. Solo hay que levantar el brazo con el saludo nazi a lo Elon Musk”

En Haití endureció su discurso y pidió dejar solo a EE. UU.

El mandatario visitó Haití, desde donde condenó que la nueva administración de Estados Unidos haya endurecido el control fronterizo y busque rechazar el ingreso de migrantes de origen latinoamericano al país.

“No quieren haitianos, no quieren venezolanos, no quieren puertorriqueños, no quieren colombianos, pues dejémoslos un rato solos, a ver cómo les va. Yo creo que somos nosotros los que nos vamos a ayudar entre nosotros y que quienes no echan se van a quedar solos, y entre más solos más pobres, más decadentes”, aseguró Petro.

Impidió entrada de aviones de EE.UU. con deportados

Petro dijo en la mañana de este domingo que Colombia no autoriza el paso de vuelos por aires soberanos del país que salgan con migrantes deportados desde Estados Unidos, tras las órdenes que ha dado en ese sentido el mandatario Trump.

Además, agregó que Trump debe sostener una ruta de atención clara para los migrantes y que, por lo tanto, hasta que eso no se dé en un diálogo que eventualmente sería binacional, Colombia no autorizará el ingreso de esos vuelos.

