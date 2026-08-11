“Tendrá que declararse impedida”: Carolina Corcho habló de la nueva ministra de Salud

En entrevista con El Espectador, la senadora y exministra de Salud se refirió a las banderas que liderará junto al Pacto Histórico en el Congreso. Hizo énfasis en la necesidad de aprobar la ley de competencias y habló de los retos y las posibles soluciones de la crisis del sistema. “¿De dónde saldrán los 10 billones?”, cuestionó sobre el plan de salud de Abelardo de la Espriella.