11 de agosto de 2026 - 04:00 p. m.
“Tendrá que declararse impedida”: Carolina Corcho habló de la nueva ministra de Salud
En entrevista con El Espectador, la senadora y exministra de Salud se refirió a las banderas que liderará junto al Pacto Histórico en el Congreso. Hizo énfasis en la necesidad de aprobar la ley de competencias y habló de los retos y las posibles soluciones de la crisis del sistema. “¿De dónde saldrán los 10 billones?”, cuestionó sobre el plan de salud de Abelardo de la Espriella.
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