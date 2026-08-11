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11 de agosto de 2026 - 04:00 p. m.

“Tendrá que declararse impedida”: Carolina Corcho habló de la nueva ministra de Salud

En entrevista con El Espectador, la senadora y exministra de Salud se refirió a las banderas que liderará junto al Pacto Histórico en el Congreso. Hizo énfasis en la necesidad de aprobar la ley de competencias y habló de los retos y las posibles soluciones de la crisis del sistema. “¿De dónde saldrán los 10 billones?”, cuestionó sobre el plan de salud de Abelardo de la Espriella.

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L M(0q2lm)Hace 14 minutos
No le cabe el cinismo al petrismo, la lumpen que fue el cerebro en la destrucción del sistema de salud, dígase todo lo que quiera, FUNCIONABA, ahora viene s decir que no es legítima la nueva ministra. Cuántos muertos le caben a esa resentida mujer por haber destruido un sistema que funcionaba?
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