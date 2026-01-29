Tensiones entre Colombia y Ecuador impactarían en la cita Petro-Trump

Gustavo Petro y Daniel Noboa junto a otros líderes de la región.
Foto: Presidencia
Las tensiones diplomáticas no cesan. Entre aranceles y nuevas subidas de tono desde Bogotá, los choques con Quito siguen calientes y de nuevo se sacudió el por ahora calmado ambiente con Washington. Pocas horas antes de que el jefe de Estado, Gustavo Petro, se cruzara con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, el Gobierno anunció nuevas medidas arancelarias a las exportaciones ecuatorianas. Y en paralelo, faltando menos de una semana para el encuentro con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario colombiano revivió en su...
Por Luna Mejía Farías
Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en temas relacionados con violencias basadas en género y construcción de memoria. En la actualidad cubre temas políticos en el panorama colombiano.lmejia@eleespectador.com
