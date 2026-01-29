Tensiones entre Colombia y Ecuador impactarían en la cita Petro-Trump

Gustavo Petro y Daniel Noboa junto a otros líderes de la región. Foto: Presidencia

Las tensiones diplomáticas no cesan. Entre aranceles y nuevas subidas de tono desde Bogotá, los choques con Quito siguen calientes y de nuevo se sacudió el por ahora calmado ambiente con Washington. Pocas horas antes de que el jefe de Estado, Gustavo Petro, se cruzara con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, el Gobierno anunció nuevas medidas arancelarias a las exportaciones ecuatorianas. Y en paralelo, faltando menos de una semana para el encuentro con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario colombiano revivió en su...