Tensiones entre Colombia y Ecuador impactarían en la cita Petro-Trump

Los mandatarios Gustavo Petro y Daniel Noboa se cruzaron durante un foro en Panamá, pero evitaron encuentros directos y formales. La difícil relación entre los dos países también es seguida por Estados Unidos. Esta es la radiografía.

Luna Mejía Farías
29 de enero de 2026 - 01:02 a. m.
Gustavo Petro y Daniel Noboa junto a otros líderes de la región.
Foto: Presidencia

Las tensiones diplomáticas no cesan. Entre aranceles y nuevas subidas de tono desde Bogotá, los choques con Quito siguen calientes y de nuevo se sacudió el por ahora calmado ambiente con Washington. Pocas horas antes de que el jefe de Estado, Gustavo Petro, se cruzara con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, el Gobierno anunció nuevas medidas arancelarias a las exportaciones ecuatorianas. Y en paralelo, faltando menos de una semana para el encuentro con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario colombiano revivió en su...

Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en temas relacionados con violencias basadas en género y construcción de memoria. En la actualidad cubre temas políticos en el panorama colombiano.lmejia@eleespectador.com
Conoce más

Nerhy(22027)Hace 22 minutos
Esta columna presenta al gobierno Colombiano como el autor de los sucesos con el vecino Ecuador, cuando es el presidente de la nación Ecuatoriana quien inició el problema para congraciarse con el Sr Trump, desde hace varios dias la canciller esta pidiendo dialogo y el vecino con la prepotencia que caracteriza a su presidente lo ignora. Esta columna parece redactada por un periodista Ecuatoriano afin a su presidente. No se reconoce la forma y el estilo del Diario el Espectador.
micorriza(d243q)Hace 49 minutos
"Desde luego en esta clase de operaciones, que acaban con la credibilidad del periodismo y minan el futuro de los países, la menor responsabilidad es de los que firman. Los verdaderos culpables son los que ponen y sacan la plata para beneficiarse. Ellos no corren el menor riesgo, cuando todo se acabe seguirán tomando whiskey en otra parte"(https://cambiocolombia.com/los-danieles/articulo/2023/9/sensacionalismo/)
micorriza(d243q)Hace 50 minutos
"Algo similar sucede en materia política. Pretenden negar las evidencias de los delitos de aquellos que les sirven y en cambio buscan, con desesperación, la criminalización de quienes no están de acuerdo con ellos"(https://cambiocolombia.com/los-danieles/articulo/2023/9/sensacionalismo)
micorriza(d243q)Hace 51 minutos
"Como si fuera poco, detrás de esta pobre imitación del periodismo se oculta la defensa de intereses empresariales y políticos. Los medios así no tienen como prioridad el servicio público sino la consolidación de sus guerras corporativas, desacreditar a quien se les atreviese, alabar a quien se las facilite y destruir a quien se les oponga"(https://cambiocolombia.com/los-danieles/articulo/2023/9/sensacionalismo)
micorriza(d243q)Hace 53 minutos
" Por esa misma razón los reporteros, como pretenciosamente llaman a sus creadores de urls, trabajan como remando en una galera. Tienen cuota de producción por hora para mantener alimentado al monstruo del tráfico. Los titulares a veces no corresponden a la noticia"(https://cambiocolombia.com/los-danieles/articulo/2023/9/sensacionalismo)
