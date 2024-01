Tiene más contactos políticos que yo: Ariel Ávila sobre llegada de su esposa al Gobierno

Esposa de Ariel Ávila tendrá contrato en la Presidencia Foto: Archivo Particular

El senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde, se pronunció por la llegada de su esposa Magda Paola Núñez a un puesto en el Departamento Administrativo de la Presidencia, como lo publicó El Espectador este miércoles, 10 de enero. El congresista afirmó que su pareja, que es politóloga con maestría en derechos humanos, ya había trabajado en puestos públicos.

Entre 2008 y 2012, Núñez también fue contratista de la Corporación Nuevo Arco Iris y de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), ambas organizaciones en las que también trabajó el hoy senador Ávila como investigador y analista.

Luego, en 2016, entró a la Gobernación de Boyacá, durante el primer periodo de Carlos Amaya, probablemente la figura política más reconocida de la Alianza Verde en ese departamento. En 2019 fue contratada en la Región Administrativa y de Planeación Especial (Rape), en ese momento bajo la dirección de Fernando Flórez Espinosa, quien fue alcalde de Tunja, avalado por el Verde.

En contexto: Magda Núñez, esposa del senador Ariel Ávila, tendrá cargo en la Presidencia

En diálogo con El Tiempo, negó que fuera una cuota suya en el Gobierno Petro. “Ella tiene más contactos políticos que yo. De hecho, sabía que este momento iba a llegar porque ella ya había rechazado dos propuestas de llegar al Gobierno”, le dijo a ese diario.

Incluso, aseguró que “su llegada no va a silenciar mis críticas”, refiriéndose a la posición de independencia al Gobierno que defiende desde su curul en el Senado. “Tal vez no me crean, pero eso se verá reflejado en los siguientes meses”.

Así las cosas, Magda Paola Núñez se convierte en una funcionaria más de la Presidencia cercana a la Alianza Verde, pues actualmente en dicha entidad hay un número considerable de fichas de ese partido, empezando por Carlos Ramón González, director del Dapre y uno de los fundadores de la colectividad.

