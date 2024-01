“Todo lo tenían listo”: mesa directiva del Concejo de Medellín también quedó sin oposición

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, con Andrés Tobón, presidente del Concejo de Medellín. Foto: Concejo de Medellín

Al igual que sucedió en Bogotá, en la mesa directiva del Consejo de Medellín tampoco quedaron elegidos concejales de la oposición. Tras su posesión, quedaron elegidos como presidente Andrés Tobón Villada, de Creemos, el partido del nuevo alcalde de la capital de Antioquia, Federico Gutiérrez; Claudia Carrasquilla, de ASI, como primera vicepresidenta; y Janeth Hurtado Betancur, del Centro Democrático, como segunda vicepresidenta.

“El Estatuto a la Oposición plantea que en las corporaciones públicas al menos una persona, la primera vicepresidencia o la segunda, debe estar ocupada por la oposición y lo que pasó fue que las tres personas que están ocupando la mesa pertenecen a tres partidos que están alineados con el con alcalde Federico Gutiérrez, que le hicieron campaña y que hoy están votando absolutamente con él”, explicó el concejal del Pacto Histórico José Luis Marín Mora, conocido como AquinoTicias.

Marín Mora le contó a El Espectador que les han dicho que quienes se declararon en oposición lo hicieron de manera tardía y que, por lo tanto, no pueden reclamar que se cumpla esa cuota. “Eso es mentira, porque el Estatuto de Oposición plantea que uno se declara en oposición apenas el gobierno se posesiona, yo no me puedo declarar en oposición a un gobierno inexistente, a un gobierno que apenas fue elegido”, anotó. “Se está dando un argumento engañoso”.

De acuerdo con el concejal, a penas “Fico” Gutiérrez se posesionó, los concejales de la Colombia Humana y del Pacto Histórico procedieron a declararse en oposición ante los medios de comunicación y le enviaron una comunicación al Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad que les dio un radicado y remitieron la información a las instancias del Consejo de Medellín. “Ni con esa información nos quisieron reconocer el derecho. No nos reconocieron el derecho a hacer la réplica al discurso del alcalde Federico Gutiérrez, como no los garantiza también el estatuto”.

En su cuenta de X, Andrés Tobón le respondió sobre este tema al exalcalde Daniel Quintero: “Sigan a ley, hombre. Piden que se cumpla y ni estudian”.

Al parecer, además, la mesa ya estaba previamente seleccionada, explicó Marín. “En un orden del día que nos pasaron para atender a la sesión del concejo, el nombre del que quedó de presidente ya estaba ahí. “Las formas importan, no hay ninguna norma que establezca que el concejal más votado de la coalición mayoritaria sea el presidente del consejo del primer año, eso es mentira. Absolutamente todo lo violaron, todo lo tenían listo”, aseveró en diálogo con este diario. Según sus cuentas, “Fico” tiene 18 concejales a su favor y hay tres en oposición.

El concejal del Pacto contó que tomarán acciones legales: “Estamos en reunión con el equipo jurídico analizando cuál es la mejor vía para demandar y proteger los derechos de la ciudad”. El presidente Gustavo Petro también aseguró que quiere demandar la elección de la primera vicepresidencia del Concejo de Bogotá, cabildo en el que se le negó la elección a la concejala Ana Teresa Bernal, de la oposición.

