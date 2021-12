Top de los hechos que marcaron la política colombiana en 2021 (II)

La actividad del segundo semestre del año se centró en las correrías de los partidos para configurar sus candidaturas al Congreso y la Presidencia para 2022. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El último día de este 2021 marca el paso oficial a un año clave para la política nacional. El 2022 será de definiciones, pues los colombianos acudirán a las urnas para elegir al nuevo Congreso y a la persona que sucederá al presidente Iván Duque. Los medellinenses tendrán unos comicios adicionales, en los que decidirán la continuidad de la administración de Daniel Quintero. En todo caso, será un año de votaciones cuyo ambiente se empezó a sentir hace un buen tiempo, pero que se intensificó durante el segundo semestre del año.

>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político

Así como ya se vio que el primer semestre de 2021 estuvo marcado por el estallido social, la segunda parte del año se destacó primero por las acciones para aplacar las protestas (más que las razones que las motivaron), pero aún más por las movidas de los partidos y coaliciones para consolidar sus candidaturas bien sea para las elecciones legislativas, que se llevarán a cabo en marzo de 2022, o para las presidenciales cuya primera vuelta se realizará en mayo del año que está por llegar.

Además, durante estos seis meses se registraron varias controversias en el Congreso de la República, tanto por la aprobación proyectos controversiales como por escándalos de algunos parlamentarios. Este es un recuento de las principales noticias políticas que tuvieron lugar durante el segundo semestre de 2021.

>LEA: Top de los hechos que marcaron la política colombiana durante el primer semestre de 2021

JULIO

- En el primer día del segundo semestre se lanzaron al agua dos candidaturas presidenciales: la Ernesto Macías, por el Centro Democrático, y la de Enrique Peñalosa, quien inscribió el comité para comenzar a recoger firmas para avalar su aspiración. Una semana después, Roy Barreras también inscribió el movimiento para aspirar a la Presidencia.

- Empezó a tomar forma la coalición de exmandatarios, liderada por Dilian Francisca Toro, exgobernadora del Valle del Cauca.

- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras su visita para examinar lo ocurrido durante el Paro Nacional, entregó un documento con más de 40 recomendaciones, muchas de las cuales fueron rechazadas por el Gobierno.

- La Fiscalía archivó la investigación contra David Zuluaga, hijo del exministro Óscar Iván Zuluaga, y su gerente de campaña en 2014, lo que le despejó el camino al exministro para la aspiración presidencial que se terminó concretando.

- Un grupo de colombianos fue capturado en Haití, por su presunta participación en el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse. La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, pidió “todo el peso de la ley” en su contra.

- Se conmemoraron los 30 años de la Constitución de 1991. (Ver video)

- Juan Carlos Echeverry confirmó su aspiración presidencial por firmas y empezó a plantear la necesidad de conformar una coalición de centro-derecha.

- Francia Márquez también oficializó su precandidatura por su movimiento Soy Porque Somos, que entró a hacer parte del Pacto Histórico. También entró a esa coalición Arelis Uriana Guariyú, lideresa Wuayúu, quien se consolidó como aspirante presidencial por el Mais.

- Se registraron las primeras fisuras en el Pacto Histórico y la Alianza Verde por la conformación de sus listas al Congreso.

- Tras el descalabro en el Congreso, el gobierno de Iván Duque radicó una nueva reforma tributaria. Contrario al proyecto que sacó a la ciudadanía las calles, la iniciativa contó con el visto bueno de varios congresistas.

- Con las elecciones de fondo y una imagen desfavorable histórica del 87 %, se instaló el cuarto y último período del Congreso.

- Juan Diego Gómez (Partido Conservador) fue electo presidente del Senado. La presidencia de la Cámara de Representantes quedó en manos de Jennifer Arias (Centro Democrático), cuestionada en ese momento por sus familiares condenados por narcotráfico y homicidio.

- Richard Aguilar (Cambio Radical) fue capturado por presunta corrupción. Días después, como hicieron Eduardo Pulgar y Álvaro Uribe en 2020, Aguilar renunció a su curul en el Senado.

AGOSTO

- Tanto la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes como el Consejo Nacional Electoral (CNE) archivaron los procesos por la presunta entrada de dineros de Odebrecht a la campaña del expresidente Juan Manuel Santos.

- Primeros choques entre los precandidatos presidenciales del Centro Democrático por el guiño del expresidente Álvaro Uribe.

- Salvatore Mancuso, recluido en Estados Unidos, reiteró en varias ocasiones su disposición de participar en la JEP, contribuyendo y ampliando la verdad que contó en el espacio propiciado por la Comisión de la Verdad.

- John Milton Rodríguez, senador cristiano; Óscar Iván Zuluaga, exministro de Hacienda, y Camilo Romero, exgobernador de Nariño, oficializaron sus precandidaturas a la Presidencia por Colombia Justa Libres, Centro Democrático y Alianza Verde, respectivamente.

- La extrema violencia en el estadio El Campín durante el primer día de reapertura de los estadio llevó al anuncio de medidas como biometría, boletería electrónica, presencia y acompañamiento de Policía.

- La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió devolverle la personería jurídica al partido político Nuevo Liberalismo, fundado en 1979 por Luis Fernando Galán, asesinado en 1989.

- Ante la Comisión de la Verdad, el expresidente Álvaro Uribe aseguró que las ejecuciones extrajudiciales cometidas en sus gobiernos (2002-2010), fueron culpa de personas “que para demostrar resultados, produjeron crímenes”.

- Victoria Sandino, Joaquín Gómez y Benkos Biohó, integrantes de Comunes, pidieron a la colectividad que convocara una asamblea general extraordinaria para discutir y aprobar la escisión.

- En medio de las continuas, pero debilitadas protestas, la alcaldesa Claudia López volvió a señalar al petrismo como financiadores del vandalismo en la capital.

- Se destapó el escándalo por cuenta de la contratación del consorcio Centros Poblados y la pérdida de $70.000 millones que iban destinados a construir 10 mil centros digitales en zonas rurales. Karen Abudinen, entonces ministra de las TIC, fue citada a debate de control político.

- Se agitó el sonajero presidencial: los senadores Paola Holguín, Ernesto Macías y Carlos Felipe Mejía (Centro Democrático) declinaron sus aspiraciones presidenciales para unirse a la campaña de Óscar Iván Zuluaga. En Alianza Verde, al nombre de Camilo Romero se sumaron los de Antonio Sanguino, Sandra Ortiz y Carlos Amaya. Alejandro Gaviria, hasta entonces rector de la Universidad de los Andes, y el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también oficializaron sus precandidaturas.

SEPTIEMBRE

- Primeros coqueteos desde la Coalición de la Esperanza, alianza de centro, a Alejandro Gaviria e Ingrid Betancourt.

- Se llevó a cabo la moción de censura contra la ministra Karen Abudinen y, como todo indicaba que iba a prosperar, renunció a su cargo como jefe de la cartera de las tecnologías.

- Choque entre representantes a la Cámara por el Centro Democrático: Gabriel Santos señaló a la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, como responsable de ralentizar el proyecto para reducir el receso legislativo de los congresistas.

- La Contraloría profirió un fallo de responsabilidad fiscal por el caso Hidroituango ocurrido. En el veredicto halló fiscalmente responsable, entre otros exfuncionarios, a Sergio Fajardo, quien fue gobernador de Antioquia en el momento en que se desarrollaron los hechos que derivaron en la emergencia.

- El presidente Duque patinó por la reconstrucción de Providencia. Primero aseguró que los 100 días que mencionó el 17 de noviembre de 2020 para dicha tarea no comenzaban desde el paso del huracán, sino desde el primero de enero del 2021. Luego dijo que nunca se había comprometido a hacerlo en 100 días, sino que había hablado de un “Plan 100″.

- El Senado y la Cámara aprobaron este martes la reforma tributaria que el Gobierno le presentó al Congreso.

- Aunque no fue oficial, en términos prácticos Gustavo Petro lanzó su campaña presidencial con un evento ante unas 15.000 personas en la Plaza de la Paz de Barranquilla. Días después, Edward Rodríguez pidió investigar a Petro por el evento.

- La Corte Constitucional le otorgó la personería jurídica al movimiento Colombia Humana, uno de los más fuertes dentro del Pacto Histórico. A los pocos días, Piedad Córdoba oficializó su llegada a esa coalición de centro-izquierda.

- Eduardo Verano de la Rosa, exgobernador de Atlántico, se lanzó como precandidato presidencial y pidó pista en el Partido Liberal. Entretanto, el senador liberal Luis Fernando Velasco llamó a las bases del partido para unirse al Pacto Histórico.

- El expresidente Álvaro Uribe denunció ante la Fiscalía supuesta corrupción en Alcaldía de Medellín.

- El Gobierno Duque, congresistas del oficialismo, Fedemunicipios y Fedepartamentos empezaron a ambientar la suspensión de la Ley de Garantías, lo que fue rechazado por los aspirantes a la Presidencia que coincidieron en que es un “mico” que abriría las puertas al fortalecimiento de las maquinarias políticas.

- Más fracturas en el Centro Democrático. Por un lado, Uribe contradijo a Duque y le pidió no modificar la Ley de Garantías. Por otro, María Fernanda Cabal criticó a la mayoría de la bancada del partido tras una carta en que manifestaron su apoyo a la candidatura de Óscar Iván Zuluaga.

- Karen Abudinen salpicó a los congresistas Armando Benedetti, Daira Galvis, Mauricio Gómez Amín y Antonio Zabaraín en el escándalo de Centros Poblados.

OCTUBRE

- Se cumplieron cinco años del “No” en el plebiscito por la paz, momento desde el que el país entró en una profunda polarización.

- La Corte Suprema de Justicia condenó a Luis Alfredo Ramos, exsenador y exgobernador de Antioquia, al encontrarlo responsable de aliarse con grupos paramilitares entre 2000 y 2007. La condena, en primera instancia, fue de casi ocho años de prisión.

- La investigación periodística Pandora Papers reveló secretos financieros de políticos y empresarios en jurisdicciones con beneficios fiscales. La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez; los expresidentes César Gaviria y Andrés Pastrana; el director de la DIAN, Lisandro Junco; la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y el precandidato Enrique Peñalosa, entre otros nombres, figuran en el listado que se dio a conocer.

- La magistrada Doris Méndez fue reelegida como presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE).

- Alianza Verde reveló los resultados de las tres encuestas que contató para conocer el camino que quería tomar la colectividad de cara a las elecciones presidenciales de 2022. Las mayorías se decantaron por buscar la unidad con el Pacto Histórico y la Coalición de la Esperanza, pero si debía escoger entre una de las dos primaría la coalición de centro.

- Una lluvía de críticas recibió el Congreso por asignarse, tal como las instituciones educativas, una “semana de receso”.

- En el Senado se propuso buscar un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela y así restaurar las relaciones entre ambos países. No obstante, el presidente Duque se desmarcó afirmando que las relaciones internacionales las maneja el Ejecutivo y no el Legislativo y ratificó que, mientras sea presidente, no reconocerá el gobierno de Nicolás Maduro.

- El Partido de la U anunció un proceso de reestructuración en el que pasó de ser el Partido de la Unidad al Partido de la Unión por la Gente. Además del nombre, cambió de logo y estatutos, pasando de ser un partido de derecha a uno de centro. También oficialicó la candidatura de Caterine Ibargüen como cabeza de lista al Senado.

- Durante la votación del artículo sobre Ley de Garantías, el representante Anatolio Hernández (Partido de la U) preguntó cómo votar, a lo que la presidenta de la corporación, Jennifer Arias, y otra mujer lo instaron a votar sí. “Anatolio vote sí”, fue la frase que se inmortalizó de ese momento.

- El registrador Alexander Vega generó indignación entre la oposición al afirmar que “el que no sienta garantías (para las elecciones), no debería presentarse”.

- Jairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, máximo líder del Clan del Golfo y el narcotraficante más buscado del país, fue capturado, pero el hecho generó una fuerte discusión sobre si fue una captura o una “entrega negociada”.

- El exministro Juan Carlos Echeverry invitó a Alejandro Gaviria, Federico Gutiérrez y Enrique Peñalosa a conformar la “Coalición de la Experiencia”. No prosperó, pero fue una base para la posterior creación del Equipo por Colombia.

- Gaviria, por su parte, se reunió con los integrantes de la Coalición de la Esperanza, pero al término del encuentro afirmó que no encontró “ánimos de unión” así que no hubo alianza.

- El Consejo Nacional Electoral acató las órdenes de la Corte Constitucional y reconoció las personerías jurídicas del Nuevo Liberalismo y la Colombia Humana.

- La Corte Penal Internacional (CPI) dio por terminada la investigación preliminar sobre la situación en el país que se adelantaba desde 2004 sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2002 en el país. “Es un día histórico para Colombia”, dijo la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez.

NOVIEMBRE

- El líder cristiano Alfredo Saade se unió oficialmente al Pacto Histórico, generando varios reproches de los partidarios de esa coalición por las posturas antiderechos del pastor.

- El expresidente Álvaro Uribe descartó volver al Congreso, dejando un vacío grande en el Centro Democrático al ser no solo su líder natural sino el senador más votado del Congreso y de su partido, con más de 870.000 votos.

- El senador David Barguil fue proclamado como candidato presidencial del Partido Conservador. Entre tanto, el partido MIRA confirmó a la senadora Aydeé Lizarazo como su candidata presidencial, mientras que el ala liberal que lidera el senador Luis Fernando Velasco oficializó su llegada al Pacto Histórico.

- El comité promotor de la revocatoria del alcalde de Medelín, Daniel Quintero, entregó las firmas que recolectó, que fueron más que los votos que logró el mandatario en 2019.

- Luego de varios ires y venires, Alianza Verde anunció que dejó en libertad a sus militantes para las elecciones presidenciales, pero que irá con la Coalición de la Esperanza al Congreso.

- Los precandidatos verdes Camilo Romero y Carlos Amaya, oficializaron su aterrizaje en el Pacto Histórico y la Coalición de la Esperanza, respectivamente.

- Tras meses de silencio, Alejandro Char confirmó que será precandidato presidencial. Por su parte, Alexander López renunció a la precandidatura presidencial del Polo Democrático.

- Juan Fernando Cristo propuso un “conclave del centro” con sectores de Alianza Verde y Alejandro Gaviria, para superar las diferencias e ir en una sola consulta. Gaviria aceptó el encuentro, generando así una ruptura con César Gaviria, quien lo promovía como candidato liberal. Tras el encuentro nació la Coalición Centro Esperanza, para selecionar un candidato único para las presidenciales.

- La Cámara de Representantes hundió, por tercera vez, el proyecto para regular la eutanasia.

- Los precandidatos de centro-derecha, Dilian Francisca Toro, David Barguil, Juan Carlos Echeverry, Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez y Alejandro Char, se reunieron para darle forma a la coalición que bautizaron Equipo por Colombia.

- La Universidad Externado, tras una investigación de este diario, confirmó que hubo plagio en la tesis de maestria de Jénnifer Arias, presidenta de la Cámara de Reprentantes.

- Óscar Iván Zuluaga ganó la encuesta interna del Centro Democrático y fue ungido como el candidato presidencial del uribismo para 2022. María Fernanda Cabal, quien para muchos era la ganadora, pidió revelar los resultados de las encuestas debido a las dudas que se sembraron.

- El Consejo de Estado mantuvo las investiduras de Armando Benedetti y Roy Barreras, quienes fueron expulsados del Partido de La U y estaban demandados por supuestas faltas disciplinarias luego de su salto hacia el Pacto Histórico.

- La Registraduría y el Consejo Nacional Electoral firmaron un acuerdo de cooperación técnica con la Organización de Estados Americanos (OEA) para hacer veeduría a elecciones de Congreso y Presidencia en 2022.

- Una tormenta política ocasionó Luis Pérez, exgobernador de Antioquia, al proponerle a César Gaviria que el Partido Liberal participara en una consulta con Gustavo Petro. Desde ese momento se especuló por la posible llegada de Pérez al Pacto Histórico, algo que rechazaron varios integrantes de esa coalición.

- El Nuevo Liberalismo armó “rancho aparte” para el Senado y armó una lista cerrada y en cremallera.

DICIEMBRE

- El Consejo Nacional Electoral les otorgó la personería jurídica a los partidos Verde Oxígeno, de Íngrid Betancourt, y Salvación Nacional, del difunto Álvaro Gómez Hurtado. Verde Oxígeno avaló a Carlos Amaya como precandidato presidencial, mientras que por Salvación Nacional el representante designado fue Enrique Gómez Martínez, sobrino de Gómez Hurtado.

- En la recta final de la presentación de las listas al Congreso se generaron fuertes disputas al interior del Centro Democrático, por la cabeza de lista al Senado entre María Fernanda Cabal y Miguel Uribe, y del Polo Democrático, por la participación de las mujeres y los nuevos liderazgos. Al final, Álvaro Uribe ratificó a Miguel Uribe Turbay como la cabeza de lista y las mujeres del Polo terminaron renunciando a sus candidaturas.

- Semanas de expectativas para que se llevara a cabo la votación a los primeros Consejos de Juventud, pero el día de los comicios solo 1,2 millones de jóvenes (de más de 12 millones habilitados) salieron a votar.

- Roy Barreras presentó casi un millón de firmas para validar su aspiración presidenia, pero días después desistió para ser jefe de debate del Pacto Histórico.

- Francia Márquez, quien estaba colgada en la recolección de firmas para aspirar a la presidencia, recibió los avales del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y el Polo Democrático para participar de la carrera hacia la Casa de Nariño. Enrique Peñalosa tampoco logró recolectar las rúbricas necesarias, y cerró el año sin el aval de algún partido, pero continuó siendo parte del Equipo por Colombia.

- Comunes le negó el aval a Victoria Sandino y Benkos Biohó para las elecciones de 2022, concretando así la ruptura entre los exbomtatientes y el partido que nació con el Acuerdo de Paz.

- Humberto de la Calle, quien había dicho que no aspiraría al Congreso, cambió de opinión y liderará la lista al Senado de la Coalición Centro Esperanza.

- Sin mayores sopresas, más allá de la oficialización a útima hora de la periodista Mábel Lara como cabeza de lista del Nuevo Liberalismo, los partidos destaparan las cartas con las que aspiran a conquistar el Congreso.

- Un informe encargado de forma independiente por la Alcaldía de Bogotá sobre lo ocurrido durante las protestas del 9 de septiembre de 2020 no cayó bien en el gobierno nacional, pues dejó mal parada a la Policía. De manera conjunta, el Gobierno descalificó y rechazó el informe.

- Mientras los partidos seguían teniendo pujas internas por las listas al Congreso, una investigación d ela Fundación Paz y Reconciliación (Pares) reveló que en los listados se colaron al menos 108 candidatos con investigaciones judiciales, disciplinarias, fiscales, están vinculadas a presuntos hechos de corrupción, son señalados de heredar el caudal de clanes políticos, parapolítica u Odebrecht, o tienen supuestos nexos con grupos armados ilegales.

- Aunque había 45 Grupos Significativos de Ciudadanos habilitados para la recolección de firmas, al final solo 11 llevaron las rúbricas ante la Registraduría, y de esos solo siete lograron acreditar las firmas necesarias para respaldar sus candidaturas.

- El último día de sesiones ordinarias, el Congreso debatió por seis horas y aprobó incluso una iniciativa para homenajear a Jericó, pero dejó hundir el proyecto para reducir sus vacaciones por falta de quórum.

- Los abogados del expresidente Álvaro Uribe denunciaron a Alejandro Linares, magistrado de la Corte Constitucional, y al expresidente Juan Manuel Santos. “El país entero está hasta la coronilla e indignado por las peleas entre los expresidentes y, en particular, Uribe vs. Santos”, contestó el Nobel de Paz.

- Tras incumplimientos, dos líderes afro renunciaron al Pacto Histórico debido a la ubicación que les asignaron en las listas al Congreso.

- En tiempo récord, el proyecto de ley de seguridad ciudadana fue aprobado en el Congreso. En apenas un mes y con mensaje de urgencia, la Cámara y el Senado aprobaron en sesiones extraordinarias la iniciativa que contiene varios puntos controversiales.

- El exsenador Roberto Gerlein, reconocido por sus casi 50 años en el Congreso, murió a sus 83 años.

- En plena Navidad, la Registraduría avaló las firmas que entregó el comité promotor de la revocatoria a Daniel Quintero: de las 383.685 firmas presentadas por el movimiento, la entidad certificó 133.248.

- También en Navidad, la Procuraduría General, por mandato de un decreto presidencial, creó 1.208 nuevos cargos en la entidad, que le costarán al Estado más de $12.000 millones.

- La última controversia del año la produjo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al expedir por decreto el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Políticos de varias orillas, incluso de su mismo partido y bancada en el Concejo de Bogotá, expresaron su desacuerdo por la decisión.