Tras captura de Nicolás Petro, Pacto Histórico retiró aval de Máximo Noriega

De acuerdo con los testimonios de la exesposa de Nicolás Petro, habría sido Máximo Noriega quien recibió en dinero que entregó Santander Lópesierra. Foto: Archivo Particular - Tomada de Twitter

No tuvo buen término la pelea entre Máximo Noriega, reconocido político del petrismo e implicado en el caso Nicolás Petro, y la Colombia Humana por el aval para la Gobernación del Atlántico.

Este sábado, justo cuando se vencía el plazo para inscribir candidaturas para las elecciones regionales de octubre, el Pacto Histórico emitió un documento mediante el cual le revocaba el aval. El escrito, firmado por el delegado del Secretario General y Delegado del Movimiento Colombia Humana ante el Pacto Histórico, señala que las agrupaciones políticas que conforman el Pacto “adoptaron la decisión de abstenerse políticamente de apoyar cualquier candidatura (de Noriega) al cargo de gobernador en el departamento del Atlántico”.

El dirigente político dijo que no hay ningún impedimento ni legal ni disciplinario, y que tampoco tiene en su contra sanciones de ninguna índole: “Yo presenté la tutela correspondiente y hoy me llegó el aval con fecha de 29 de julio, pero ahora que ya me voy a inscribir me llega una resolución firmada por el doctor Eduardo Noriega (..) y violentando la Constitución y la ley me revoca el aval con un acto administrativo posterior al que me lo otorgaba”.

Tras el retiro del aval, Noriega renunció al partido y anunció que acudirá a las instancias judiciales. “Renuncio públicamente a un partido que me maltrata y renuncio a seguir en la Colombia Humana que maltrata los derechos porque contradice la esencia del proyecto democrático que yo represento. No podemos ser masoquistas sociales y voy a seguir en la lucha. Creen que yo me voy a arrodillar y voy a buscar corriendo a Varela o a Verano para entregarle, eso no va a pasar porque tenemos dignidad y vamos a pelear por nuestros derechos”, aseguró.

La historia tiene su origen en el caso de Nicolás Petro Burgos y lo que su exesposa, Daysuris Day Vásquez contó en medios de comunicación: que el hijo mayor del presidente Gustavo Petro recibió dineros de narcotraficantes y cuestionados empresarios, y que en todo el tejemaneje figuraba un reconocido político de la Costa que se encargaba de recibir el dinero de los presuntos pagos y se los entregaba a Petro Burgos. Dicho político es Máximo Noriega.

Aunque Noriega había dicho que se trataba de una estrategia de los “clanes tradicionales del Caribe” para sacarlo de la contienda, el Pacto Histórico ya le había pedido que renunciara a su aspiración por la Gobernación. Sin embargo, se mantuvo en campaña y de hecho ganó la consulta interna de Colombia Humana en abril, con más del 90% de votos.

