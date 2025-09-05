Petro pone a sus alfiles a reacomodar las alianzas políticas tras derrota en el Senado

Presidente Gustavo Petro y sus funcionarios durante su más reciente consejo de ministros. Foto: Juan Diego Cano

Aunque el presidente Gustavo Petro había advertido que la elección de magistrado de la Corte Constitucional redefiniría sus alianzas con el Congreso, pocos en la Casa de Nariño y en el mismo Capitolio esperaban que el impacto de la victoria de Carlos Camargo trascendiera a una nueva sacudida casi total del gabinete y de las entidades que están en manos de alfiles de los partidos políticos. Tras la votación, el interrogante es qué pasará con esas movidas ministeriales, pues aún hay varias decisiones que no están en firme y...