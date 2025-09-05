No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Petro pone a sus alfiles a reacomodar las alianzas políticas tras derrota en el Senado

En la Casa de Nariño se llevan a cabo cónclaves de alto nivel para analizar los nombres de quienes entrarían y saldrían del alto gobierno. El presidente, desde Japón, monitorea al detalle los efectos de la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional.

Redacción Política
05 de septiembre de 2025 - 11:02 a. m.
Presidente Gustavo Petro y sus funcionarios durante su más reciente consejo de ministros.
Foto: Juan Diego Cano

Aunque el presidente Gustavo Petro había advertido que la elección de magistrado de la Corte Constitucional redefiniría sus alianzas con el Congreso, pocos en la Casa de Nariño y en el mismo Capitolio esperaban que el impacto de la victoria de Carlos Camargo trascendiera a una nueva sacudida casi total del gabinete y de las entidades que están en manos de alfiles de los partidos políticos. Tras la votación, el interrogante es qué pasará con esas movidas ministeriales, pues aún hay varias decisiones que no están en firme y...

micorriza(d243q)Hace 17 minutos
En las próximas elecciones, hay que elegir un congreso para los votantes no para las corporaciones, un congreso independiente de gente preparada que no este al servicio de gamonales. Tenemos que entender la importancia de nuestro voto, a los congresistas los elegimos nosotros, no los partidos ni las corporaciones...
Michael Myers(apgw0)Hace 21 minutos
Al señor borrachescu lo tienen sobrevalorado hace mucho tiempo. Los adjetivos de estadista, humanista o demócrata son una completa mentira impuesta por él mismo y sus hordas de lengüilargos como la yidis zuleta. Es un chafarote de media petaca. Arribista y excluyente. Un sub dictador sombrío.
enriqueparra1978(84821)Hace 41 minutos
El experimento del Pacto Histórico ha resultado eficiente y se ha logrado que las costumbres políticas de los más poderosos de Colombia sean conocidas por el pueblo. Los ricos no viven solamente de sus empresas sino de los jugosos contratos que sus apoyos políticos les consiguen con los gobiernos de turno. Las carreteras, los programas de vivienda, la transición energética, Ecopetrol. Todas las entidades trabajando para un grupo de contratistas que piensan en el capital no en la moral pública.
Olegario (51538)Hace 45 minutos
Pero no aseguró, en uno de sus trinos en X, que la elección de Camargo no lo trasnochaba y que su gobierno no había metido mano para elegir nuevo magistrado (a) allí? Y había que leer en ese relleno sanitario (el tal X) la andanada de insultos que le prodigaron a don Petrochenko por semejante aseveración tan farisaica.
Alan Botero(5584)Hace 56 minutos
Cuantos ministros lleva nombrados en 3 años, me parcen ya como 500 , que tal este gerente que tenemos de cOlmbia cambiando los sugerente cada mes
