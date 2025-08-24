No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Tregua entre Petro y Márquez tiene $1,1 billones del presupuesto en la mira para 2026

Tras meses de roces, en la “paz” que se acordó entre la Casa de Nariño y la Casa Vicepresidencial el presupuesto para 2026 es parte fundamental. Mientras la vicepresidenta, ahora sin el Ministerio de Igualdad, quiere mostrar resultados para su región y pidió aumentar el presupuesto de su dependencia, un año preelectoral y un hueco fiscal obstaculizan la posibilidad.

María José Barrios Figueroa
24 de agosto de 2025 - 01:05 a. m.
En la tregua entre el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez tiene mano el ministro Armando Benedetti (Interior). El presupuesto, en todo caso, depende del ministro Germán Ávila (Hacienda) y la directora del DNP, Natalia Molina.
Foto: Archivo Particular

Los vecinos del Congreso ven con mucho recelo el tire y afloje del proyecto del Presupuesto General de 2026 que llegó al Capitolio el pasado 29 de julio, no solo por lo que signifique para el presidente Gustavo Petro la caída de otra iniciativa económica, sino también por la relación entre él y la vicepresidenta Francia Márquez.

Un solo rubro con un monto proyectado de $1,1 billones ($1’117.925’601.013) está en la mira para que se mantenga la promesa de la paz entre ambos después de meses de roces, finiquitada a través de reuniones de lado y...

Por María José Barrios Figueroa

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género.@mariabarriosfmbarrios@elespectador.com
