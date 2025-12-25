Estos fueron los tres momentos en los que el gobierno Petro y el Congreso lograron “treguas”

Diversas bancadas del Congreso celebraron la aprobación de la reforma laboral. Foto: Óscar Pérez

Ni siquiera una “tregua navideña” parece haber hecho efecto en la relación entre el Congreso y la Casa de Nariño, que vivió en los últimos días la declaración de una emergencia económica y la citación de sesiones extras para el control político correspondiente. Si bien se trató de un año movido que vio el hundimiento de la reforma a la salud y el éxito de la laboral, en medio de los choques también hubo acuerdos que permitieron sacar proyectos claves para el país.

Así fue que, en los últimos días de este período legislativo, el Congreso sacó...