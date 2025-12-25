Logo El Espectador
Estos fueron los tres momentos en los que el gobierno Petro y el Congreso lograron “treguas”

En medio de los choques que han marcado las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo este 2025, se han asomado momentos que han dado paso a la concertación. Con un debate electoral que desde ya está tocando todo lo que ocurre en el Capitolio, faltará ver si el tono creciente podrá dar paso a más consensos.

Redacción Política
25 de diciembre de 2025 - 01:03 p. m.
Diversas bancadas del Congreso celebraron la aprobación de la reforma laboral.
Foto: Óscar Pérez

Ni siquiera una “tregua navideña” parece haber hecho efecto en la relación entre el Congreso y la Casa de Nariño, que vivió en los últimos días la declaración de una emergencia económica y la citación de sesiones extras para el control político correspondiente. Si bien se trató de un año movido que vio el hundimiento de la reforma a la salud y el éxito de la laboral, en medio de los choques también hubo acuerdos que permitieron sacar proyectos claves para el país.

Así fue que, en los últimos días de este período legislativo, el Congreso sacó...

micorriza(d243q)Hace 15 minutos
En las próximas elecciones, hay que elegir un congreso para los votantes no para las corporaciones, un congreso independiente de gente preparada que no este al servicio de gamonales. Tenemos que entender la importancia de nuestro voto, a los congresistas los elegimos nosotros, no los partidos ni las corporaciones...
