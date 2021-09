Tres vueltas para 60 candidatos: comenzó la carrera a la presidencia

La carrera

Finalmente se empieza a depurar la lista de aspirantes a la Presidencia y comienza el proceso de una campaña extraña, como todas—o casi todas—en Colombia.

Podemos comenzar diciendo que por lo menos 74 personas manifestaron en algún momento, o fueron señaladas, como posibles candidatos o candidatas presidenciales. Este no es un número pequeño, y pone de presente dos hechos importantes:

La gran fragmentación de la política colombiana;

La sensación de que la exigencia del cargo no es tan alta; varios candidatos han dicho, en público y privado, que “si Duque pudo, ¿por qué yo no?”

Hoy varios de esos nombres no siguen en la contienda. Algunos por ser funcionarios públicos y no haber renunciado en el momento adecuado, otros porque han anunciado su deseo de desistir, unos más por adherirse a otros candidatos, otros tantos sencillamente dejaron de ser mencionados y uno falleció por la COVID-19. El siguiente es el listado de los que ya no están:

Es previsible que hacia principios de diciembre tengamos otra depuración, mientras la siguiente—la definitiva—será en las consultas de marzo. Este amplio grupo tiene varios caminos y todavía falta que se definan muchas cosas para establecer la ruta de cada uno.

Hay varias alternativas y todas implican una serie de decisiones tanto para los partidos como para los candidatos, que serán tomadas y formalizadas en los meses siguientes:

La primera, si el partido o candidato participará en las consultas de marzo.

La segunda, si se inscribe por una fuerza política o intenta recoger firmas.

Muchos intentarán participar en una consulta abierta en marzo por varias razones:

Ese día los candidatos a Congreso movilizarán a muchos electores; a su vez, una consulta puede dar más impulso a las listas de Congreso.

Legalmente podrán comenzar campaña desde enero.

Por la vía de la reposición podrán tener acceso a financiamiento público temprano y estarán habilitados legalmente para recaudar fondos.

Porque reconocen el fraccionamiento político y la necesidad de construir alianzas.

¿Cuáles serán los caminos que tomarán las fuerzas políticas y los candidatos? Por los anuncios que se han venido haciendo, habrá mínimo tres consultas.

Las consultas de la derecha

En la primera consulta participarían el Centro Democrático, el Partido Conservador y al menos un candidato por firmas.

Para ello, el partido del presidente Duque tendrá que escoger entre cinco nombres: Paloma Valencia, Rafael Nieto, Edward Rodríguez, Óscar Iván Zuluaga y María Fernanda Cabal. El Centro Democrático señaló que el 22 de noviembre habrán seleccionado a su representante en la consulta de marzo.

Por el lado del Partido Conservador, Juan Carlos Echeverry, David Barguil, Mauricio Cárdenas y Efraín Cepeda disputaran el segundo cupo. Hoy Echeverry está recogiendo firmas, pero él mismo ha anunciado que es un ejercicio para hacerse conocer y que al final participará dentro de las reglas que establezca el partido Conservador.

Finalmente, están los exalcaldes Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa y Álex Char. El primero ya decidió recoger firmas para participar en una consulta en marzo, mientras que los otros dos parecen estar desistiendo de esa vía y podrían o no participar, o buscar el aval de algún partido para estar en la consulta.

Entonces, de estos doce nombres, es probable que en marzo tengamos una consulta con un candidato del Centro Democrático, uno del Partido Conservador y, al menos, uno más por firmas.

La otra consulta de la derecha estará organizada por los partidos cristianos no católicos encabezado por el Mira y Colombia Justa y Libre. Allí aparecen los nombres de John Milton Rodríguez, Alexandra Moreno Piraquive, Ricardo Arias, Marco Fidel Ramírez, y han sido invitados a participar Viviane Morales y Rodrigo Rivera. Esta consulta tendrá al menos dos candidatos, pues son dos los partidos que pueden presentarlos.

Por esta ruta, tendríamos un candidato adicional para primera vuelta, producto de las consultas de marzo.

Las consultas de la centroizquierda

La siguiente consulta es la de la centroizquierda, reunida hoy en el Pacto Histórico. Allí llegarán cinco candidatos: Gustavo Petro, Roy Barreras, Francia Márquez, Alexander López y Arelis Uriana Guariyú. De aquí saldrá el tercer nombre para el tarjetón de la primera vuelta.

Otra consulta es la de la llamada Coalición de la Esperanza. Allí hay dudas e indefiniciones sobre algunos participantes, pero es claro que presentarán una opción.

El Partido Alianza Verde hoy tiene seis candidatos: Sandra Ortiz, Antonio Sanguino, Carlos Amaya, Camilo Romero, Iván Marulanda y Jorge Londoño. Los tres primeros han venido haciendo un ejercicio para escoger a uno de la llamada ‘Terna Verde’ y es posible que el partido decida entre quien resulte ganador y otro más. Dependiendo de quién sea el ganador, este partido iría hacia la “Coalición de la Esperanza” o se movería hacia el “Pacto Histórico”. También existe la posibilidad cercana de que esta tensión acabe rompiendo el partido y opten por escindirlo. Sin embargo, sigue siendo probable que participen en la “Coalición de la Esperanza”.

Los otros nombres que participarían en esta consulta de mazo son: Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo, Jorge Robledo y Humberto De La Calle.

Hay dudas sobre qué pasará con el Nuevo Liberalismo. Al parecer Juan Manuel Galán quiere participar en la consulta de la Coalición de la Esperanza, para lo cual propondría un mecanismo de encuesta o consulta a militantes del nuevo partido para escoger un sólo candidato entre Galán, Rodrigo Lara y Alejandro Gaviria. No obstante, parece que estos dos últimos preferirían una consulta interna entre ellos tres en marzo. Incluso Gaviria comenzó a recoger firmas para participar por esa vía en la consulta de la Coalición de la Esperanza. De estos trece nombres saldrá el cuarto candidato que estará en primera vuelta.

“Antiguos liberales” e independientes

Queda por definir lo que harán otros nombres y partidos políticos: Dilian Francisca Toro, Luis Pérez, Luis Fernando Velasco, German Vargas, Eduardo Verano, Néstor Humberto Martínez y Fernando Carrillo podrían intentar organizar una consulta del “antiguo Partido Liberal” que reúna las fuerzas de La U, el Partido Liberal y Cambio Radical; también hacen un llamado al Nuevo Liberalismo para que llegue a ese escenario. De allí, podría surgir un quinto nombre.

Sobre otros candidatos como Rodolfo Hernández, Miguel Ceballos y otras quince personas que inscribieron comités para recoger firmas, al menos uno podría ser un candidato viable llegando directamente a la primera vuelta.

Dicho esto, consideramos que el escenario que tendrán los votantes en mayo será el de seis candidatos viables con intenciones de voto superiores al 10% y en ningún caso con alguien ganando en primera vuelta.

Elecciones legislativas

Un tema distinto, pero no menor, son las elecciones al Congreso y, en particular, al Senado de la República. Como hemos dicho, esta es una campaña a tres vueltas, donde la primera será en marzo junto a las elecciones parlamentarias. Consultas y Congreso se van a fundir e intentarán retroalimentarse y, allí, las decisiones de los próximos meses también serán muy importantes.

Por ejemplo, la decisión del Pacto Histórico de tener una lista cerrada ya tuvo efectos: la solidificación de la lista Fuerza Ciudadana con la llegada de Hollman Morris y Gilberto Tobón. Si bien ambas harán parte del Pacto Histórico, es claro que esa división puede tener implicaciones en el número efectivo de curules en cada lista.

Por el contrario, los grupos cristianos no católicos usarán la alternativa de lista de convergencia abierta con lo cual podrán maximizar sus ganancias en términos de curules. Las reglas institucionales de la democracia colombiana tienen claros los estímulos racionales: es mejor competir en listas de convergencia y con el mecanismo de listas abiertas, donde los electores puedan escoger al candidato de su preferencia.

Lo mismo ocurre con el Partido Alianza Verde, el Nuevo Liberalismo, En Marcha y Dignidad. Pueden ir en listas separadas y posiblemente perder varias de sus curules, o acudir al mismo mecanismo de lista de convergencia y obtener una de las votaciones más significativas al Congreso.

Otra de las decisiones que puede tener un impacto importante es si Germán Vargas decide encabezar la lista al Senado de Cambio Radical. Esto le daría un impulso importante a dicha lista y podría ser el senador más votado en este Congreso.

Al menos cinco listas ciudadanas para Congreso podrían lograr el umbral: Estamos Listas, que podría ser encabezada por Ángela María Robledo; la Liga de Gobernantes Anticorrupción, liderada por el precandidato Rodolfo Hernández; la ya mencionada Fuerza Ciudadana, con su base en Magdalena; Gente en Movimiento, liderada por Mauricio Lizcano; y un posible movimiento de exmilitares.

Contienda abierta

Un último elemento que no se debe olvidar en esta extraña campaña es el nivel de decisión e involucramiento de los ciudadanos en el proceso electoral. Según la última encuesta Polimétrica de Cifras & Conceptos, sólo el 30% de los colombianos conocen quienes son los candidatos a la Presidencia, 13% los del Senado y 9% a los candidatos a la Cámara de Representantes. Hoy el 75% de los colombianos no han decidido por quien votar.

La campaña comenzó en serio y todos los participantes están buscando los mejores caminos para lograr sus propósitos. La mayoría de los colombianos aún no ha decidido por quién votar: la contienda electoral está abierta.

*Politólogo de la Universidad de los Andes, magister en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford y estudiante de doctorado en la Universidad Javeriana, exdirector del DANE, fundador y gerente de Cifras y Conceptos y columnista de Portafolio.

**Politóloga e internacionalista con énfasis en Seguridad de la Universidad Javeriana, profesional en Cifras & Conceptos.