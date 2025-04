“No es cierto que duré treinta minutos hablando contra Trump”: Petro

Presidente Gustavo Petro y secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem. Foto: Joel_Gonzalez

El presidente Gustavo Petro se refirió, desde Nariño, a las recientes declaraciones de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Donald Trump. Negó de tajo las afirmaciones de la funcionaria estadounidense, quien afirmó que fue una reunión “difícil”.

“He tratado de que se comuniquen con ella, porque puede ser un error de los periodistas o del traductor porque no aprendí inglés. Parece que ella, según ella, en la conversación que ha tenido con la canciller Laura, no entendió lo que yo estaba diciendo”.

Sobre la afirmación de Noem de que durante los primeros 30 minutos de la reunión criticó a Trump, Petro afirmó: “No es cierto que duré treinta minutos hablando contra Trump, solo contesté las preguntas que ella me hizo sobre el Tren de Aragua y dije lo que pensaba y sigo pensando. Hablamos de los temas que tienen que ver con nosotros, no de los temas de Estados Unidos. Trump ha sido elegido por el pueblo norteamericano y ese no es el problema del presidente de Colombia”.

Pero, además, planteó la posibilidad de que las declaraciones tengan que ver con una molestia en la Casa Blanca por la decisión recién informada de que Colombia adquiera una flota de aviones Saab 39 Gripen, de origen sueco, para reemplazar los aviones Kfir. “No sé si mi decisión de comprar los aviones de Suecia tenga que ver con lo que dijo Noem que no es cierto”, afirmó Petro.

Ante las afirmaciones de Kristi Noem, la canciller Sarabia manifestó que “rechazamos categóricamente las declaraciones. El presidente ha reiterado, en público y en privado, su compromiso firme e inapelable con la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”.

Y añadió: “Una relación entre iguales debe basarse en la confianza y la sinceridad. El gobierno de Estados Unidos puede ser un aliado clave para que Colombia supere décadas de violencia y lleve paz a todos los territorios, pero ese esfuerzo solo será posible si el compromiso es mutuo, genuino y basado en la verdad”.

