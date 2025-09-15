“Estados Unidos nos descertifica”: Petro dice que ya hay decisión del gobierno Trump

El presidente Gustavo Petro aseguró este lunes, 15 de septiembre, que Estados Unidos no certificó a Colombia en su lucha contra el narcotráfico. Foto: Captura de pan

El presidente Gustavo Petro, al inicio del consejo de ministros de este lunes, aseguró Estados Unidos descertificó a Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Previo al anuncio oficial desde Washington el jefe de Estado fue enfático en su pronunciamiento y desestimó el impacto sobre las ayudas económicas otorgadas para la lucha antidrogas.

“Habrá una reunión sobre nuestros sistemas antidrón porque eso queda cuestionado en una realidad que voy a anunciar hoy y es que los Estados Unidos nos descertificar. Después de decenas de muertos de policías, sobre todo de soldados, de gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína. Porque todo lo que hacemos realmente no tiene que ver con el pueblo colombiano, sino que se afecta el pueblo colombiano de una u otra manera, inocentes o no”, precisó Petro.

En todo caso, al momento del pronunciamiento del presidente no había reporte oficial de la administración del republicano Donald Trump, que finalmente se dio a conocer en medio de lo revelado por Petro.

Petro también dejó en claro que la descertificación tendrá aplicación de ‘waivers’, lo que no implicaría sanciones. “La descertificación no implica sanciones, hasta ahora no es oficial, pero sale así, sin sanciones. Vamos a medir el efecto. Esto tiene implicaciones, porque los Estados Unidos han dicho que todo lo que hicimos, incluidos los 13 policías muertos en Amalfi, se acabó eso”, afirmó.

Con la mención del mandatario nacional se configura la el retorno al escenario de la descertificación a Colombia luego de 28 años, luego de que la administración de Bill Clinton (1993-2001) decidiera en 1996 no avalar a Colombia en su lucha antidrogas ante el crecimiento de cultivos ilícitos entre ños años ochenta y principios de los noventa que finalmente derivó en esta decisión durante el gobierno de Ernesto Samper.

🔴 El Presidente @PetroGustavo anunció que Estados Unidos descertificó a Colombia, pese a los sacrificios que ha hecho Colombia en la lucha contra el narcotráfico.



“Tras décadas de muertos entre policías, soldados y civiles, el mandatario advirtió que este esfuerzo no ha… pic.twitter.com/pBIdQCTkMM — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 16, 2025

En el mismo espacio, el mandatario nacional destacó entonces que se acaba de la dependencia del Ejército de Colombia y Fuerzas Militares del Ejército de los Estados Unidos y abrió la posibilidad a la producción de armamento en suelo nacional. “No más limosnas ni regalos. Ya descertificaron, esa es su decisión. Colombia ahora compra sus armas o las hacen”, dijo.

A su vez, el ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló respecto a los ‘Waivers’ que junto con Afganistán, Colombia fueron los dos países a los que no les certificó en esta lucha. Asimismo ratificó que esta medida podría ser retirada en los próximos 10 meses de acuerdo a los resultados entregados por Colombia en esta materia.

Una vez anunciada la noticia, las reacciones a nivel nacional no se hicieron esperar. Para el precandidato presidencial Efráin Cepeda, “la descertificación condicionada castiga al gobierno de Petro por su indolencia en la lucha contra el narcotráfico y la erradicación de los cultivos ilícitos, pero en buena hora no castiga al pueblo colombiano”.

En tanto, el expresidente Ernesto Samper precisamente abordó el tema y manifestó que la “descertificación no es el fin del mundo”. En su comunicado el exmandatario explicó que la medida “nos ofrece la oportunidad de volver a mostrar internacionalmente los costos económicos, sociales e institucionales que hemos pagado por un problema que no solo es nuestro”.

¿Qué es la descertificación de Estados Unidos a Colombia?

Se trata de un mecanismo que tiene el gobierno de Estados Unidos para evaluar cómo van sus esfuerzos de cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico. Tiene sus bases en la ley de Asistencia Extranjera de 1961 y se alimenta de información que recopila cada año el Departamento de Estado.

La decisión de certificar o no a un país depende únicamente del presidente estadounidense, que toma la decisión luego de revisar el informe que elabora su administración que incluye los esfuerzos de las naciones productores o de tránsito de droga para combatir el narcotráfico.

¿Por qué es importante esta descertificación?

La descertificación es importante porque en ella se basan varios proyectos de ayudas económicas, de cooperación en seguridad y de acceso a fondos que entrega Estados unidos a los países que evalúa. Además, una decisión desfavorable puede traer sanciones diplomáticas y comerciales.

Entre esas “penalidades” hay varias, por ejemplo, la suspensión de asistencia financiera no humanitaria y el bloqueo de créditos internacionales. Además de los asuntos económicos, la descertificación de Estados Unidos implica también un efecto político y simbólico.

