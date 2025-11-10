Políticos se dividen tras el presunto plan de EE.UU. para encarcelar al presidente Petro

El presidente Gustavo Petro presidió, junto a António Costa, la cabeza del Consejo Europeo, la cumbre Celac-UE. Foto: Juan Diego Cano

La existencia de presunto plan incentivado por Estados Unidos para acusarlo falsamente por narcotráfico ha generado un fuerte debate en el ámbito político colombiano. El presidente Gustavo señaló directamente al congresista republicano Bernie Moreno, como uno de los impulsores del supuesto complot.

La noticia sobre un presunto plan en contra del mandatario se dio tras una publicación de Cambio, donde revelaba una imagen generada con inteligencia artificial en la que Petro y Nicolás Maduro aparecían presos, presuntamente como parte de documentos que hablan de sanciones y procesos judiciales que buscarían su encarcelamiento.

Ante el panorama, el presidente llamó a consultas al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña. Así lo confirmó en su cuenta de X, desde donde también expresó que: “Se trata de saber por qué en la página oficial de la Casa Blanca, me sacan como si fuera un preso en cárcel de los Estados Unidos. Eso es un irrespeto brutal al pueblo que me eligió y a la nación colombiana y su historia”.

Si se llama a un embajador a consulta, el que hace las veces por el otro país regresa a su país mientras se recibe las informaciones pertinentes. Aquí se trata de saber por qué en la página oficial de la casa blanca, me sacan como si fuera un preso en cárcel de los EEUU. Eso es… https://t.co/sNTfd8YcMw — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 10, 2025

Reacciones políticas tras el presunto plan de Estados Unidos para encarcelar a Petro

Tras las revelaciones sobre un plan para judicializar internacionalmente al presidente, varios políticos se manifestaron, algunos en señal de apoyo y otros alentando a que Estados Unidos haga ciertas sus supuestas intenciones.

Uno de los primeros es pronunciarse fue el ministro de Minas, Edwin Palma, quien respaldó al presidente y alertó que se trataba de un intento de desestabilización: “Esto es muy grave. La alianza entre la extrema derecha colombiana y norteamericana para derrocar a un presidente elegido democráticamente…”.

Esto es muy grave. La alianza entre la extrema derecha colombiana y norteamericana para derrocar a un Presidente elegido democráticamente cuyo único pecado ha sido promover la paz mundial, levantar la voz contra las injusticias y no arrodillarse a nadie.



Es todo un plan. Que… https://t.co/bGYyJ6A1Gj pic.twitter.com/o0yFOb7PjY — Edwin Palma Egea (@PalmaEdwin) November 9, 2025

Vicky Dávila, precandidata presidencial, también se pronunció al respecto asegurando que “las revelaciones reconfirman que a Gustavo Petro lo podrían judicializar en Estados Unidos (...) Lo que no ha hecho la justicia aquí parece que lo hará la de Estados Unidos”.

¡Petro, estás jodido! Las revelaciones de CAMBIO y la foto de Maduro y Petro, vestidos de naranja, reconfirman que a Gustavo Petro lo podrían judicializar en EEUU, lo vengo diciendo hace unas semanas. Trump le quitó la Visa, lo llamó líder del narcotráfico” y lo metió a la Lista… pic.twitter.com/zymduBrewg — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) November 10, 2025

Por su parte, la senadora Martha Peralta (Pacto Histórico - Mais) escribió, desde su cuenta de X, que los señalamientos hacia el presidente son extremadamente graves, pues sería un atropello a la soberanía del país: “Ningún poder extranjero puede decidir sobre el destino de nuestra nación. ¡Colombia no se arrodilla! Defender a Petro es defender la dignidad, la independencia, las instituciones, la soberanía, la democracia y la voz del pueblo que dijo basta de imposiciones y de intervencionismo!“.

Lo que revela hoy @estoescambio es extremadamente grave.



Ahora resulta que EEUU quiere meter a la cárcel al Presidente @petrogustavo. ¡Eso sería un atropello inaceptable contra la soberanía de Colombia y la voluntad del pueblo que lo eligió democráticamente!



Ningún poder… pic.twitter.com/Wsu6Szcpag — Martha Peralta Epieyú (@marthaperaltae) November 9, 2025

Pero como respuesta al mensaje de la senadora de Movimiento Alternativo Indígena y Social, la precandidata presidencial y senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático), le dijo, en un corto trino, que existe la extradición: “Martha existe la extradición no se le olvide”.

Martha existe la extradición no se le olvide. pic.twitter.com/1vUkRubLOz — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) November 9, 2025

Otra figura que se manifestó en respaldo al presidente, fue el exembajador Roy Barreras, quien calificó las acusaciones como una guerra psicológica: “Hay muchas formas de guerra sucia y una de ellas desafortunadamente es la guerra sicológica. Ese foto-montaje es guerra sucia y cuando es contra un jefe de Estado la guerra sucia es contra el país”.

Hay muchas formas de guerra sucia y una de ellas desafortunadamente es la guerra sicológica. Ese foto-montaje es guerra sucia y cuando es contra un jefe de Estado la guerra sucia es contra el país. https://t.co/3K1SW9SKZz — Roy Barreras (@RoyBarreras) November 10, 2025

Entre tanto, el presidente Gustavo Petro anunció que llevará el caso ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) advirtiendo que se trataría de un asunto de seguridad nacional.

