Políticos se dividen tras el presunto plan de EE.UU. para encarcelar al presidente Petro

Tras la denuncia del presidente Gustavo Petro, sobre un plan internacional para vincularlo con el narcotráfico, diversas figuras políticas y miembros del Gobierno reaccionaron, algunos respaldando al mandatario y otros criticándolo.

Redacción Política
10 de noviembre de 2025 - 02:38 p. m.
El presidente Gustavo Petro presidió, junto a António Costa, la cabeza del Consejo Europeo, la cumbre Celac-UE.
El presidente Gustavo Petro presidió, junto a António Costa, la cabeza del Consejo Europeo, la cumbre Celac-UE.
Foto: Juan Diego Cano
La existencia de presunto plan incentivado por Estados Unidos para acusarlo falsamente por narcotráfico ha generado un fuerte debate en el ámbito político colombiano. El presidente Gustavo señaló directamente al congresista republicano Bernie Moreno, como uno de los impulsores del supuesto complot.

La noticia sobre un presunto plan en contra del mandatario se dio tras una publicación de Cambio, donde revelaba una imagen generada con inteligencia artificial en la que Petro y Nicolás Maduro aparecían presos, presuntamente como parte de documentos que hablan de sanciones y procesos judiciales que buscarían su encarcelamiento.

Ante el panorama, el presidente llamó a consultas al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña. Así lo confirmó en su cuenta de X, desde donde también expresó que: “Se trata de saber por qué en la página oficial de la Casa Blanca, me sacan como si fuera un preso en cárcel de los Estados Unidos. Eso es un irrespeto brutal al pueblo que me eligió y a la nación colombiana y su historia”.

Reacciones políticas tras el presunto plan de Estados Unidos para encarcelar a Petro

Tras las revelaciones sobre un plan para judicializar internacionalmente al presidente, varios políticos se manifestaron, algunos en señal de apoyo y otros alentando a que Estados Unidos haga ciertas sus supuestas intenciones.

Uno de los primeros es pronunciarse fue el ministro de Minas, Edwin Palma, quien respaldó al presidente y alertó que se trataba de un intento de desestabilización: “Esto es muy grave. La alianza entre la extrema derecha colombiana y norteamericana para derrocar a un presidente elegido democráticamente…”.

Vicky Dávila, precandidata presidencial, también se pronunció al respecto asegurando que “las revelaciones reconfirman que a Gustavo Petro lo podrían judicializar en Estados Unidos (...) Lo que no ha hecho la justicia aquí parece que lo hará la de Estados Unidos”.

Por su parte, la senadora Martha Peralta (Pacto Histórico - Mais) escribió, desde su cuenta de X, que los señalamientos hacia el presidente son extremadamente graves, pues sería un atropello a la soberanía del país: “Ningún poder extranjero puede decidir sobre el destino de nuestra nación. ¡Colombia no se arrodilla! Defender a Petro es defender la dignidad, la independencia, las instituciones, la soberanía, la democracia y la voz del pueblo que dijo basta de imposiciones y de intervencionismo!“.

Pero como respuesta al mensaje de la senadora de Movimiento Alternativo Indígena y Social, la precandidata presidencial y senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático), le dijo, en un corto trino, que existe la extradición: “Martha existe la extradición no se le olvide”.

Otra figura que se manifestó en respaldo al presidente, fue el exembajador Roy Barreras, quien calificó las acusaciones como una guerra psicológica: “Hay muchas formas de guerra sucia y una de ellas desafortunadamente es la guerra sicológica. Ese foto-montaje es guerra sucia y cuando es contra un jefe de Estado la guerra sucia es contra el país”.

Entre tanto, el presidente Gustavo Petro anunció que llevará el caso ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) advirtiendo que se trataría de un asunto de seguridad nacional.

Por Redacción Política

Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 21 minutos
Estamos con el gobierno del cambio ante la arremetida pendenciera, brutal y criminal de la derecha colombiana y estadounidense. Petro es un demócrata y un brillante líder internacional y está haciendo un buen gobierno. La derecha aparte de saquear el país ha hecho pésimos gobiernos.
Hernando Villate París(61673)Hace 28 minutos
Y la Cabal espera (en su ignorancia) que el Presidente Petro firme su propia extradición (requisito para que ésta se cumpla)? Estudie, vaga.
Carlos(12062)Hace 30 minutos
A los de derecha se les olvida que la juticia les llegará a ellos y ellas
  • LEFR(9389)Hace 4 minutos
    Ojalá y les llegue a todos pero por algún lado se debe iniciar. Ya está bueno.
Lucas Gomez(25993)Hace 36 minutos
1. Petro es un presidente nefasto. 2. Tiene unos tintes totalitaristas terroríficos. 3. No hay ninguna evidencia que muestre que Petro es narco. 4. Que el gobierno de EEUU esté mostrando eso con Jefes de Estado elegidos democráticamente muestra un desprecio por toda norma aterrorizante.
  • Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 19 minutos
    Petro nefasto y totalitarista. Este tipo sí es muy menso.
