Relación Colombia-EE. UU. sortea los coletazos de la crisis entre Petro y Trump

-FOTODELDÍA- AME4357. BOGOTÁ (COLOMBIA), 26/01/2025.- El Canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo (c), habla durante una rueda de prensa este domingo, en Bogotá (Colombia). El Gobierno colombiano dio por superado "el impase" que provocó una crisis diplomática con Estados Unidos, causado por la decisión del presidente Gustavo Petro de no permitir el ingreso de dos aviones con ciudadanos deportados de EE.UU. mientras esas personas no reciban un trato "digno". EFE/ Carlos Ortega

Foto: EFE - Carlos Ortega