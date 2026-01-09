“Al presidente Trump le quedó claro que no hablaba con un narcotraficante”: Benedetti

El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que Colombia ya le dio reconocimiento a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela.
Foto: El Espectador - José Vargas
¿Cómo se llega a ese diálogo entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, en el cual usted estuvo presente?
Básicamente, es el trabajo del embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, y personas con las que él trabaja. Se estaba buscando hace tiempo ese acercamiento por otro lado, porque varios estaban buscando hablar con asesores del presidente Trump y creando el clima con altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, para buscar un canal de comunicación que permita mostrar el otro lado de la moneda. Es que...
