“Al presidente Trump le quedó claro que no hablaba con un narcotraficante”: Benedetti

El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que Colombia ya le dio reconocimiento a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela. Foto: El Espectador - José Vargas

¿Cómo se llega a ese diálogo entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, en el cual usted estuvo presente?

Básicamente, es el trabajo del embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, y personas con las que él trabaja. Se estaba buscando hace tiempo ese acercamiento por otro lado, porque varios estaban buscando hablar con asesores del presidente Trump y creando el clima con altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, para buscar un canal de comunicación que permita mostrar el otro lado de la moneda. Es que...