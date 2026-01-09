“La mala información que tenía Trump distorsionaba la imagen que tenía de Petro”: canciller

La canciller Rosa Villavicencio aseguró que el país ya puede “dormir con tranquilidad” luego del desescalamiento de la confrontación con Estados Unidos. Aseguró que Washington no tiene planes de golpear la soberanía nacional, pero ratificó que la defensa de la integridad territorial sí está contemplada. Se trabaja en el encuentro directo entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. También desmenuzó el papel de la Casa de Nariño ante la crisis en Venezuela.