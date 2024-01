Tuluá: ¿elección de personero está relacionada con asesinato del concejal Ávila?

Se han realizado varios consejos de seguridad para esclarecer el crimen contra el concejal Ávila. Foto: Archivo

El asesinato de Eliecid Ávila, concejal de Tuluá, sigue siendo rechazado con fuerza por todos los sectores sociales y políticos, que vienen pidiendo un pronto esclarecimiento de lo sucedido y la judicialización de los responsables. Aún son muchas las dudas que deja este ataque sicarial y varias las hipótesis que se vienen elevando.

Uno de los posibles móviles para el asesinato del concejal, dice el recién posesionado alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, guardaría relación con el nombramiento del personero municipal para el período 2024 - 2028. Según el gobernante, la banda criminal La Inmaculada, también conocida como la Oficina de Tuluá, habría estado presionando a los concejales y condicionando su vida e integridad con apoyar un nombre a la Personería.

“Dicen que la persona que resultó, la única que aprobó el examen en la universidad para ser elegido personero, sí o sí la tienen que elegir por encima de lo que sea. Eliecid y varios concejales sabían que este había sido un proceso viciado y se estaban oponiendo a que se pudiera seguir dando trámite a este proceso. Asesinaron a Eliecid porque se interpuso para que ese proceso continuara”, dijo Vélez en entrevista con El Espectador.

Vélez, quien llegó al cargo por segunda vez y es del mismo grupo político de Ávila, apuntó que en su municipio La Inmaculada viene tomando fuerza en los últimos cuatro años y que habría una alianza política-criminal que incluso interfirió en el desarrollo de las elecciones regionales.

En efecto, de acuerdo con el acta No. 7 de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, entidad encargada de realizar el concurso de méritos para la elección del personero, solo una persona aprobó la prueba de conocimientos, obteniendo un puntaje de 75 sobre 100: Óscar Alejandro García, quien aún ocupa el cargo de personero del municipio de Alcalá y estuvo vinculado con la Gobernación del Valle en calidad de abogado.

El Espectador se comunicó con García, quien aseguró que no tiene ningún tipo de relación con la banda criminal y que no tiene conocimiento de que estén promoviendo su nombre. De hecho, afirmó, él ha sido víctima de la violencia en Tuluá, donde reside, teniendo incluso que cerrar dos establecimientos comerciales tras haber recibido panfletos de amenazas.

“Hace dos años, a mí y a cinco amigos nos llegó un panfleto de la Oficina de Tuluá. Hoy solo estamos vivos tres. Esto lo reporté ante la Fiscalía General de la Nación y tengo esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Yo también soy víctima de la lamentable situación que se vive en Tuluá”, indicó García.

Sobre los señalamientos que ha recibido por ser el único en superar la prueba de conocimiento expresó: ”Las reglas del concurso no las pongo yo. No tengo nada que ver con la universidad encargada del concurso de méritos, no la escogí. Tampoco con el Concejo, que establece los requisitos y las pruebas que he superado”.

Además, sostuvo que él mismo solicitó el pasado 14 de diciembre a la Procuraduría General de la Nación que se llevara a cabo una supervigilancia administrativa del concurso público de méritos para proveer el cargo público.

De otro lado, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, también se ha referido a la banda La Inmaculada. En el más reciente consejo de seguridad, luego del homicidio de Ávila, la gobernadora le pidió al Gobierno la “urgente necesidad de acabar con el accionar delictivo del privado de la libertad, Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe, cabecilla principal de la estructura”.

Aunque “Pipe” está recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá, hay voces que afirman que continúa delinquiendo y direccionando acciones criminales como homicidios, extorsión, tráfico de estupefacientes y amenazas de muerte. De acuerdo con Toro, el hombre ha sido trasladado 14 veces de centro carcelario en seis departamentos.

“Se identificó el accionar de otros integrantes de la banda, ellos son: John Velásquez Rivera, alias ‘el enano’ recluido en la cárcel de Ibagué; Edinson Marín Silva, alias ‘care vieja’ recluido en la cárcel Jamundi y Andrés Hernández Salazar, alias ‘care gallo’ recluido en la cárcel de Jamundi”, señala el comunicado que envió la gobernadora a los ministerios de Justicia y de Defensa.

