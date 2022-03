Tutela ordena que CNE certifique estados contables de revocatoria de Medellín

Daniel Quintero ganó con más de 303.000 votos la Alcaldía de Medellín en 2019. / Alcaldía de Medellín

Que impugnación al informe técnico de la Registraduría por supuesta falsificación de firmas, que denuncias por irregularidades en la financiación, que aplazamientos de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE). Muchos han sido los traspiés alrededor del proceso revocatorio que adelanta la ciudadanía de Medellín para buscar revocar al alcalde Daniel Quintero.

Sin embargo, luego de más de un mes de estar la situación estancada se ve la luz. El Tribunal Superior de Medellín falló a favor de una tutela con la que se pedía no dilatara más el mecanismo de participación ciudadana y que corría el riesgo de hundirse por tiempos en su trámite, pues una revocatoria ya no tiene lugar cuando al mandatario local o departamental le quedan menos de 18 meses de mandato.

El proceso está estancado en el informe que debe emitir el CNE sobre los estados contables de la campaña revocatoria. Es decir, debe determinar si hubo cumplimiento o no en los topes de financiamiento y los tiempos de entrega de esas cuentas para estar en revisión. Precisamente en esta etapa se hundió la revocatoria que adelantaron habitantes de Bogotá contra Enrique Peñalosa (2015-2019).

El Tribunal Superior de Medellín desestimó la tutela contra la Registraduría, pero sí resolvió que el CNE no debe dilatar más el informe que le dé luz verde o no al llamado a las urnas para votar si se revoca o no a Quintero. El recurso, interpuesto por 40 personas, alega que se les ha vulnerado sus derechos fundamentales de defensa, debido proceso y acceso a la administración de justicia y que el magistrado César Augusto Abreo, encargado de presentar la ponencia sobre el informe, estaría incurriendo en una dilación injustificada.

En la justificación de la tutela, los y las accionantes recordaron que la Registraduría ya avaló 132.547 firmas, que superan el umbral requerido de 91.211 rúbricas, y no era válido suspender la certificación del informe contable por parte del CNE, cuando ya empezaron a correr los 45 días calendarios para que se emitiera dicho informe.

En ese sentido, el Tribunal ordenó que en un plazo de diez días el Fondo Nacional de Financiación Política del CNE emita informe de los estados contables de la campaña de revocatoria y lo presente a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral.

Una vez se entregue el informe del CNE, tanto este como el de la Registraduría deberá ser trasladado al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, para que este en un término no mayor de ocho días fije la fecha de votación de la revocatoria, que no puede superar el término superior de dos meses, contados a partir de la fecha en que se notifica al gobernador.

“Buena noticia para Medellín. La revocatoria de Daniel Quintero sigue viva”, manifestó Andrés Rodríguez, vocero de la revocatoria.