Liberales dan a aval a Espinosa, De las Espriella entrega firmas y otras movidas de los presidenciables

A menos un año de que el país conozca al próximo presidente, las principales fuerzas políticas aceleraron sus movimientos para posicionarse en un escenario electoral que cambia constantemente.

En medio de este panorama se han ido dando nuevas reorganizaciones al interior de los partidos históricos, los candidatos independientes se alistan para presentar sus firmas y se han consolidado las alianzas tanto en sectores de la derecha como en el progresismo.

El liberalismo busca recomponerse tras un retiro inesperado

La salida sorpresiva de Mauricio Gómez Amín obligó al Partido Liberal a redefinir su estrategia y abrir espacio a nuevos liderazgos. En ese proceso, la colectividad invitó formalmente al exgobernador de Sucre Héctor Olimpo Espinosa a sumarse a la consulta interpartidista prevista para marzo de 2026. La dirección del partido lo justificó afirmando que la consulta requiere liderazgos capaces de “inspirar confianza, construir unidad y representar una alternativa renovada para Colombia”.

La invitación, más allá de lo simbólico, muestra la decisión del liberalismo de competir con varios nombres dentro de una alianza con sectores de centroderecha y derecha. En ese tablero, Espinosa agradeció el llamado con un mensaje dirigido a las bases: “Hoy les hablo especialmente a los jóvenes y a la militancia de base de este partido: los necesitamos”.

El liberalismo se prepara para llegar fortalecido a marzo y entrar a la primera vuelta con capacidad de negociación en eventuales coaliciones.

La política por firmas: así van los precandidatos independientes

Los aspirantes independientes avanzan hacia la entrega oficial de firmas. Abelardo de la Espriella prevé presentar más de cuatro millones, este 4 de diciembre ante la Registraduría, una cifra récord si es validada. La periodista Vicky Dávila aseguró que completó el millón requerido y formalizará su registro este 11 de diciembre.

A ellos se suma Luis Gilberto Murillo, quien anunció desde un evento en La Boquilla, Cartagena que su campaña superó el umbral exigido. Allí afirmó: “ya contamos con un millón de firmas validadas y vamos por más”. Su apuesta territorial y su acercamiento a liderazgos del progresismo lo convierten en una ficha móvil dentro del mapa político.

También avanza el exsenador David Luna, quien entregó más de un millón trescientas mil firmas y afirmó: “Este es un logro de la ciudadanía, de quienes creen que Colombia necesita un liderazgo serio, responsable y con resultados”.

La derecha intenta reagruparse en medio de sus fracturas

El expresidente Álvaro Uribe volvió a escena con un llamado a una alianza amplia entre sectores conservadores, de centroderecha e incluso figuras alejadas del uribismo. Propuso una convergencia que incluya “desde el doctor Abelardo de la Espriella hasta el doctor Sergio Fajardo”, un mensaje dirigido a ampliar el espectro de apoyos ante un escenario muy competido.

Sin embargo, ese intento ocurre en medio de una crisis interna del Centro Democrático tras la salida de Miguel Uribe Londoño de su consulta interna, pese a que este negará los supuestos acercamientos con De la Espriella: “Es inaceptable que se me excluya de un proceso del cual soy parte, por versiones de prensa o de llamadas telefónicas. Sigo firme en mi aspiración. Como ya lo afirmé, no renuncio ni me renuncian”.

Uribe, por su parte, insistió en que cualquier alianza debe basarse en consensos programáticos: “Un acuerdo de esa naturaleza (…) tiene que lograr de manera paciente entendimientos sobre asuntos fundamentales”.

El Centro Democrático anunció que espera dar a conocer su carta presidencial a mediados de diciembre, en la puja se mantienen las senadoras Paola Holguín, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal.

El progresismo busca ordenarse y construir un Frente Amplio

El otro gran movimiento ocurre en la izquierda, que avanza hacia una plataforma única. En el encuentro del 2 de diciembre en Bogotá, convocado por Ernesto Samper, se habló de un “primer contundente paso hacia el Frente Amplio de Colombia”. La cita reunió figuras de distintos sectores que coinciden en la necesidad de un proyecto cohesionado.

Clara López enfatizó que la plataforma debe ser inclusiva: “debe ser una iniciativa amplia y no de exclusión”. Roy Barreras, por su parte, anticipó que “quien gane esa consulta del 8 de marzo será quien recoja las banderas de la izquierda y del liberalismo progresista”. Sin embargo, las últimas encuestas posicionan a Iván Cepeda como el favorito de la izquierda y el de mayor proyección para pasar a una segunda vuelta.

En este panorama, con precandidatos independientes entregando firmas para su verificación, con las alianzas en discusión y con los partidos reorganizándose, la contienda de 2026 va acercándose a una etapa decisiva. No obstante, por ahora, ningún bloque logra imponer una narrativa dominante, sin embargo; el camino hacia marzo —y luego hacia la primera vuelta— estará marcado por pulsos internos y alianzas entre varios frentes que buscarán llegar a la Casa de Nariño.

Todo esto mientras se van definiendo las listas al congreso, que deberán inscribirse antes del 8 de diciembre. El Centro Democrático escogió a Andrés Forero como número uno al Senado, seguido por Rafael Nieto, Margarita Zuleta, Hernán Cadavid y Julia Correa, con Álvaro Uribe en el puesto 25. El Partido Conservador, por su parte, designó a David Barguil como cabeza de lista, acompañado de figuras como Santiago Barreto y Diela Liliana Benavides. La coalición Ahora Colombia asignó el primer renglón a Juan Sebastián Gómez y distribuyó cien aspirantes entre el Nuevo Liberalismo, Dignidad & Compromiso y el Mira, destacando nombres como Javier Fernández, Jennifer Pedraza, Federico Restrepo y Ana Paola Agudelo. En paralelo, el proyecto de Juan Daniel Oviedo designó a Betsy Martínez como líder de su lista al Senado.

En otras alianzas, el bloque conformado por la Alianza Verde, Colombia Renaciente, ASI, Partido Demócrata y En Marcha eligió a Luis Eduardo Garzón como cabeza tras una votación que reconfiguró las fuerzas internas, dejando atrás las aspiraciones de Jota Pe Hernández y Angélica Lozano. El Pacto Histórico, próximo a oficializar su inscripción, confirmó a la exministra Carolina Corcho como líder de su lista, acompañada por Pedro Flórez, Patricia Caicedo y Wally entre los primeros lugares. Con estas definiciones, las colectividades terminan de perfilar el tablero legislativo, delineando el tipo de representación con la que esperan disputar un espacio decisivo en el Congreso de 2026.

